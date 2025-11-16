俳優の村田雄浩(65)が16日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」の撮影オフショットを公開した。

自身のインスタグラムで「AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版！撮影快調でございます」と題してつづり始めた。

今回は“橋田壽賀子先生が生きていたら現代をどのように描くか？”と、AIを活用したプロジェクトとして「AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版」が12月にBS―TBSで放送される。

「久しぶりの幸楽の厨房！いつもと勝手が違うスペースでしたが皆さん直ぐにやる事を見つけて幸楽の開店準備しながらセリフ合わせがはじまります！スタッフさんの準備が完璧なので役者がやりたい事がすぐに出来る…さすが！スタッフ キャスト皆様 ベテランですね〜この中では新参者の私でさえもう17年ちかくこのドラマに関わってます、吉村涼さんは子供の頃から出てるし、岡本人さんや榎本達夫さんは35年ぐらい幸楽の厨房で働いてます。なんかもう親戚みたい…」と“渡鬼”の幸楽メンバーでのオフショットを公開。

さらに「2枚目の写真は顔合わせ本読みの後にどうしても飲みたくなっちゃったメンバーでガッツリ呑んじゃった時の1枚…小林綾子さんも参加してくれて私の知らない頃の渡る世間…の話が聞けて楽しかった〜」と、女優の小林綾子、吉村涼そして榎本たつおとビール片手に語り合う様子も投稿した。