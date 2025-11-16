ソフトバンクから戦力外通告を受けていた武田翔太投手（32）が、来季から韓国プロ野球のSSGランダースに加入することが16日、決まった。背番号は23。

武田は2011年のドラフト1位で入団し、15年は13勝、16年には14勝を挙げるなど通算66勝をマーク。しかし、以降は故障に苦しむシーズンが続き、今季が4年契約の最終年だった。現在は24年4月に受けた右肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）からの復帰過程でもあり、今季は2軍戦で6試合の登板にとどまっていた。

右腕は自身のSNSを通じ「自分自身、もう一度、成長し、進化できる環境に飛び込みたいと思い決断しました」と心境を語った。

SSGはシリーズ優勝5回を誇り、今季は3位で2年ぶりにポストシーズンに進出したが、準プレーオフでサムスンに敗れた。KBO（韓国韓国野球委員会）では来季から「アジアクオーター制度」がスタート。いわゆる外国人選手の「アジア枠」で、アジアおよびオーストラリアの国籍を持つ選手を対象に各球団1人の枠が設けられる。同リーグは「打高投低」とされる中で、日本人投手が人気となることが予想されていた。クレバーな武田の経験値は大いに生きそうだ。

武田は高卒1年目の12年に8勝1敗、防御率1・07の好成績をマークした。1軍デビュー前、最速154キロをマークするなどしてチーム内を驚がくかせたのが、3軍での韓国遠征だった。新天地で再び輝きを放つ活躍が期待される。