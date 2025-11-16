「バス男」の邦題でも知られる『ナポレオン・ダイナマイト』（2004）の主演俳優ジョン・ヘダーが、再び“負け犬”からの逆転に挑む？ 映画『タパウィンゴ（原題：Tapawingo）』の予告編が米国で公開された。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ヘダー演じる主人公ネイトは、30歳で両親と同居し、郵便室で働く平凡な男性。友達のネイトとは地元のレクリエーションセンターと、ビンゴに参加できる慈善団体の施設を行き来しながら、老人たちに混じって時間をつぶしている。もっとも遊んでいないとき、彼らはもっぱら訓練に励んでいた。いつか傭兵として雇われ、最高の戦士になるために。

ところがネイトたちの前に現れたのは、人々をいたぶることに何の抵抗も感じない“いじめっ子一家”だった。彼らは事態に対処するため、計画を練り、訓練​​の成果を試そうとするが……。

『ナポレオン・ダイナマイト』をどこか思わせる“負け犬からの逆転劇”だが、監督・脚本のディラン・K・ナランは、『ナポレオン・ダイナマイト』を手がけたジャレッド・ヘス監督をはじめ、ウェス・アンダーソンやエドガー・ライトから影響を受け、「自分が観たい、とことん楽しめるタイプの映画を作りたかった」と米にて語っている。そして「コメディでありながら心に響く、もう少し深い意味を持つテーマを扱える作品にしたかった」と。

出演はジョン・ヘダーのほか、『バウンド』（1996）のジーナ・ガーション、『タイタニック』（1997）のビリー・ゼインほか。公開された予告編は、インディペンデントらしいオフビートなコメディタッチと、『ナポレオン・ダイナマイト』どころか、そのはるか以前まで遡るほどの懐かしさが見どころ。日本で観られる日は来るだろうか？

映画『タパウィンゴ（原題：Tapawingo）』は2025年12月2日より米国配信予定。

Source: