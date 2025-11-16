「着てないように見える」TWICE・ミナ、ヌードトーンのドレス姿が魅惑的…“女神級の美貌”に釘付け！【PHOTO】

TWICEのミナが、非現実的な美貌でファンを魅了した。

【写真】脇腹丸見え…ミナ、衝撃的な“肌見せドレス”

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトスーツを着こなし椅子に座ってポーズを取るミナの姿が収められており、芸術作品のような横顔が視線を奪う。

また別の写真では、ヌードトーンのドレスをまとったミナが柔らかな光に包まれ、まるで女神のようなビジュアルを披露。魅惑的な雰囲気と非現実的な美しさでファンを虜にした。

投稿を見たファンからは「24時間年中無休でかわいい」「美人すぎ」「着てないように見える」「大優勝」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは、10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。