È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î¡ÖÅÐÎµÌç¡×¾åÈø¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¤¬Í¥¾¡¡¡£²°Ì¤Ï¶ðÂç¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð
¢¡¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±£¶Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¾åÈø±¿Æ°¸ø±àËÌÂ¦Àî±Û¾åÈøÀþÈ¯Ãå¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹»¤¬¿·½Õ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÅÐÎµÌç¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÂç³ØÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£´£µÉÃ¤ÎÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£±£°°Ì¥¿¥¤¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹ÀÄÌÚ¤Ï³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁÂè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡Á»°½Å¡¦°ËÀª»Ô¡á£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£·¶è¤Ç¶è´Ö£¹°Ì¤È¶ìÀï¡£Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡££²£³Ç¯¤Ë»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±»þ´Ö£±Ê¬£·ÉÃ¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ò¸«»ö¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ë¤Ï¶ðÂç¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£´£¸ÉÃ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£·¬ÅÄ¤âÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ðÂç¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¾åÈø±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¡£¤Û¤ÜÌµÉ÷¡¢µ¤²¹£±£°ÅÙ¤ÎÀä¹¥¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢£µ¥¥í¤ò£±£´Ê¬£³£°ÉÃ¡¢£±£°¥¥í¤ò£²£¸Ê¬£µ£µÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£·¬ÅÄ¤¬¤Û¤Ü°ìÄê¤Î¹¥¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£Ìó£±£µ¥¥í¤ÇÀÄÌÚ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£»Ä¤ê£±¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤¬·¬ÅÄ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÃË»Ò¤ÎÉô¾å°ÌÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã£±¡äÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£´Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£°Ê¬£´£µÉÃ
¡ã£²¡ä·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê¶ðÂç£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡£±»þ´Ö£°Ê¬£´£¸ÉÃ
¡ã£³¡äÀ¾Â¼¿¿¼þ¡ÊÅìÍÎÂç£´Ç¯¡Ë¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£±£¸ÉÃ
¡ã£´¡ä¸¶¡¡ÍªÂÀ¡ÊÄëµþÂç£³Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£²£±ÉÃ
¡ã£µ¡ä¿ûÃ«´õÌï¡Ê¶ðÂç£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£²£´ÉÃ
¡ã£¶¡äÌîÅÄ¸²¿Ã¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£±Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£²£¹ÉÃ¡á£Õ£²£°ÆüËÜµÏ¿
¡ã£·¡ä²Å¿ô½ãÊ¿¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£´¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£³£°ÉÃ
¡ã£¸¡äÇòÀîÍÛÂç¡ÊÃæÂç£´Ç¯¡Ë¡¡¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£³£´ÉÃ