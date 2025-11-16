AS KNOW AS plusとSWIMMERが再びコラボ♡キュートなスウェットをチェック！

大人気雑貨ブランド「SWIMMER」と、レディスブランド「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」の夢のコラボが今年も帰ってきました♡2025年11月10日(月)12時より、新柄スウェットが登場。アイボリー、グレー、ベージュ、サックスブルーの4色展開で、袖口のリボン刺繍やアクリルキーホルダー付きのデザインが心をくすぐります。”かわいいがぎゅっ！”と詰まったアイテムを、ぜひチェックしてみてください♪

AS KNOW AS plus×SWIMMERの最新コラボが実現！

今回登場するのは、「SWIMMER」と「AS KNOW AS plus」の大人気コラボレーション第2弾。

昨年の大好評を受け、2025年も“かわいい”をテーマにしたスウェットプルオーバーが発売されます。

AS KNOW AS plus店舗のほか、ZOZOTOWNやRakuten Fashionでも同時展開。遊び心とガーリーな魅力が融合したデザインは、秋冬コーデの主役になること間違いなしです♡

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

カラー展開は全4色♡それぞれの個性をチェック

「アクリルキーホルダー付き SWIMMER スウェットプルオーバー」は、アイボリー系、グレー系、ベージュ系、サックスブルー系の4カラー展開。

それぞれに異なるキャラクターがデザインされ、グレー系はリバニー、ベージュ系はハグリー、サックスブルー系はキャミーなど、ファン心をくすぐるラインアップです。

袖口のリボン刺繍がさりげなく可愛さをプラス♡キーホルダー付きで、お出かけがもっと楽しくなります。

オンライン＆店舗で同時販売スタート♪

2025年11月10日(月)12:00から、AS KNOW AS plus店舗、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売スタート。

価格は3,795円（税込）と、手に取りやすいのも嬉しいポイント。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。人気のキャラクターアイテムをお揃いで楽しむのも素敵ですね♪

まとめ～“かわいい”を着て冬を楽しもう♡

SWIMMER×AS KNOW AS plusのコラボスウェットは、ガーリーな可愛さと遊び心を詰め込んだ特別な1着。リボン刺繍やキーホルダーなど、細部までこだわりが感じられます。

寒い季節も“かわいい”を纏って、自分らしく楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？♡