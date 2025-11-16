新登場！重田貞一

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜あの人が生きている＞次回予告。源内生存の謎を追い始める蔦重。老中を追われた定信も、意次の側近だったあの人物と源内について話し合い…

43回の最後に登場した”重田貞一”（のちの十返舎一九）が、11月16日放送の第44回から本格出演に。演じる井上芳雄さんよりコメントが届きましたのでお知らせします。

重田貞一（しげた・さだかず）／井上芳雄

駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重のもとを訪ねてくる。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るが…。

史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

井上芳雄さんコメント

――重田貞一はどんな役？

皆さん十返舎一九という名前は聞いたことがあると思うのですが、どんな人だったのかというと『東海道中膝栗毛』以外の情報はあまりないと思います。

「べらぼう」では蔦屋に恋い焦がれて、ここに居させてほしいという、とても軽やかで、世渡り上手というか、明るく楽しく愉快にやっていける前向きなエネルギーのある人だと感じています。

思ったより若い役だったんですよね。これから世に出ていこうという若いエネルギーが出ればいいなと、実年齢を隠して頑張りたいと思っております。

――初登場シーンはいかがでしたか？

最初のうちは、凧の人というイメージしかないんじゃないかな（笑）。

クランクインは、凧の扱いに奔走したという感じでした。向かい風が来たら危ないなというぐらい大きかったです。一九の江戸に懸ける思いが、あの凧の大きさに表れたんじゃないかなと解釈しています。

――視聴者へのメッセージ

「べらぼう」も終盤にさしかかっていますが、ここで登場させていただいて、また新たなエネルギーを出せればいいなと思っております。

＜第四十四回のあらすじ＞

蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲しい」と駿府生まれの貞一（井上芳雄さん）と名乗る男が現れる。

貞一は源内（安田顕さん）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める蔦重。

その後、玄白（山中聡さん）や南畝（桐谷健太さん）、重政（橋本淳さん）らと会い、源内の謎を追い続けることに。

一方、歌麿（染谷将太さん）は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し、座敷で紙花をばらまき…。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。