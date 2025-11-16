＜速報＞国内女子ツアーは最終組がティオフ 女王戴冠へ佐久間朱莉がバーディ発進
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーは最終ラウンドが進行している。午前9時35分に最終組がティオフした。
【現地写真】政田夢乃さんはミニスカスタイル
2日目を終えた時点で、永峰咲希がトータル11アンダーで単独首位。1打差の2位には、佐久間朱莉ら6人が並ぶ混戦となっていた。最終組は永峰、佐久間、工藤優海の3人。今季2勝目、通算4勝目がかかる永峰は、1番ホールをパーでスタート。工藤も同じくパー発進となった。一方、今大会で自身初の年間女王が懸かる佐久間は、優勝すれば女王戴冠が決定する。さらに2〜5位でも他選手の結果次第でタイトル獲得の可能性がある。その佐久間は、セカンドショットを約6メートルにつけてバーディ発進。年間女王へ向け、好スタートを切った。（※）佐久間の女王決定条件・優勝・単独2位：神谷が単独5位以下＆河本が優勝以外・単独3位：神谷が単独15位以下＆河本が単独2位以下・単独4位：神谷が単独30位以下＆河本が単独3位以下
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 伊藤園レディスのリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード
【現地写真】政田夢乃さんはミニスカスタイル
2日目を終えた時点で、永峰咲希がトータル11アンダーで単独首位。1打差の2位には、佐久間朱莉ら6人が並ぶ混戦となっていた。最終組は永峰、佐久間、工藤優海の3人。今季2勝目、通算4勝目がかかる永峰は、1番ホールをパーでスタート。工藤も同じくパー発進となった。一方、今大会で自身初の年間女王が懸かる佐久間は、優勝すれば女王戴冠が決定する。さらに2〜5位でも他選手の結果次第でタイトル獲得の可能性がある。その佐久間は、セカンドショットを約6メートルにつけてバーディ発進。年間女王へ向け、好スタートを切った。（※）佐久間の女王決定条件・優勝・単独2位：神谷が単独5位以下＆河本が優勝以外・単独3位：神谷が単独15位以下＆河本が単独2位以下・単独4位：神谷が単独30位以下＆河本が単独3位以下
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 伊藤園レディスのリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード