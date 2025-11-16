【来週のばけばけ あらすじ】トキ、女中クビ撤回に尽力 ヘブンから頼まれた“おつかい”とは
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」が、11月17日から21日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の女中として働くことになったトキ（高石あかり）。しかし、錦織（吉沢亮）の勘違いのせいでヘブンはトキに対して気まずさを感じ、クビを宣言する。家族を支えるため女中を続けるしかないトキは、働きぶりでクビ撤回を目指すが、空回りばかり。
そんな中、ヘブンから「ビア」を買ってきてほしいとおつかいを頼まれる。いったい「ビア」とはなにか？無事に手に入れ、クビを撤回できるのか。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第8週／11月17日（月）〜21日（金）放送
ヘブン（トミー・バストウ）の女中として働くことになったトキ（高石あかり）。しかし、錦織（吉沢亮）の勘違いのせいでヘブンはトキに対して気まずさを感じ、クビを宣言する。家族を支えるため女中を続けるしかないトキは、働きぶりでクビ撤回を目指すが、空回りばかり。
そんな中、ヘブンから「ビア」を買ってきてほしいとおつかいを頼まれる。いったい「ビア」とはなにか？無事に手に入れ、クビを撤回できるのか。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】