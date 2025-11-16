

日本とフランスのクォーターであるアンナさんが、日本を訪れて感じたこととは？（筆者撮影）

パリ郊外の街に暮らすアンナさんは、フランスで生まれ育った日本とフランスのクォーターだ。

前編では、アンナさんが日本で購入したモノを見せてもらった。後編では、日本でどう過ごしたのか聞いてみよう。果たして日仏でどのような文化の違いを感じたのだろうか？

今年はアンナさんが大学生になって初めての夏休み。3週間ほど1人で日本に滞在した。

最初の1週間は日本の親友と一緒に沖縄で過ごし、あとの2週間は千葉の祖父母宅で過ごした。その間、祖父母と一緒に那須高原や小田原などを訪れたが、10日ほどは東京に遊びに出掛けた。

アンナさんは、日本の中学校に体験入学をしたことがある。その時の友達とは今も仲が良く、一緒に東京でショッピング、カフェ、食事、カラオケなどを楽しんだ。そして「1年分のおしゃべりをしてきました」と笑う。

1日パリで遊んでも…かかるのはコーヒー代だけ!?

「パリだと遊ぶのにお金がかからないんですよ」とアンナさんは言う。

例えば、カフェに入ってもエスプレッソ・コーヒーが2ユーロ。パリは街自体が美しいので、散歩しているだけで気持ちが良くて楽しい。例えばセーヌ川沿いを歩いたり、川辺に座り込んで何時間もおしゃべりしたり。



セーヌ川で談笑する人々（筆者撮影）

しかもパリでは26歳以下の若者は多くの美術館が無料なのだ。

その理由は、若い時にはお金がないけれど、若いうちにこそ多くの文化や芸術に触れることが大切だから。パリの美術館は、多くの若者に平等に門戸が開かれている。

だからアンナさんは1日パリで遊んでも、かかるのはコーヒー代の2ユーロ（約360円）だけで、他にはほとんど出費がない。

パリとイル・ド・フランス地域の多くの美術館は、26歳以下の入場が無料だ。身分証明証や学生証など、公的に年齢を確認できるものを提示する必要がある。写真のルーヴル美術館も対象だ。（筆者撮影）



カフェとパリの街並み（筆者撮影）

日本には「カワイイ」と「美味しい」があふれている

ところが日本に行った時はそうもいかない。

友達とカラオケに行くのもお金がかかる。また、今回の日本では『デザインあ展neo』を見に行ったが、展覧会の入場料は2500円だった。学生のアンナさんにとって「日本ではお金を使わないと遊べないことが多い」と感じるそうだ。

ただし、食べ物の値段を見ると、為替の影響もありフランスのほうが物価が高い。例えばフランスは、サンドイッチと飲み物だけで約10ユーロ（約1800円）ほどかかってしまう。

それなら日本にいるほうがお金が掛からなそうだが、日本にはフランスにはない美味しいものが目移りするほどたくさんある。旅行中にちょこちょこ食べていると、すぐに1000円、2000円と飛んでいく。

さらに「日本はカワイイものがあふれているので、買いたい！ 買いたい！ となってしまって……」。すると、あっという間に3000円程使ってしまうのだ。



セーヌ川の川辺（筆者撮影）

日本は交通費が高い

その中でもアンナさんが「一番高い！」と感じたのは交通費だった。

アンナさんの滞在先は千葉なので、東京までの往復金額は2000円ほど。毎日行き来すると10日間で2万円になってしまった。

一方のパリは、2025年1月に交通料金が改定になり、パリを中心とするイル・ド・フランス圏内の移動は、1回の乗車が一律2.5ユーロ（約450円）となった。パリ市内をメトロで移動するのも、アンナさんの家がある郊外から電車でパリに来るのも、片道の金額は同じ2.5ユーロだ。アンナさんは学生で、定期を持っているのでもっと安くなる。



パリの郊外へ行く鉄道駅の1つ「サン・ラザール駅」（筆者撮影）

旅に出る前には必ず現地の言葉を勉強する

「いろいろな人と話すのが楽しい」とアンナさん。

旅行でその国に行くときには、語学アプリのDuolingoで勉強してから行く。

今でこそ、アンナさんは日本語検定1級を持つ腕前なので問題ないが、小さい頃はまったく日本語が話せなかった。フランスの自宅でも、両親が日本語で言っていることは分かるが、自分の言葉が出てこない。

一方のフランス語も、学校で使う言葉はわかっても、家でフランス語を使っていないので、自分の気持ちや考えなどはフランス語でも言えなかった。幼い頃は「大事なことがまったく伝えられなくてパニックになることがあった」そうだ。「それが本当に辛かったです」

アンナさんは小学校6年生の時に一大決心をし、毎晩11時まで日本語を勉強。中学生の時にパリのインターナショナルスクールに入学し、日本語を磨いた。問題なく日本語が話せるようになったので、その後、フランスの高校に編入。当時は言語にまつわる苦しい時間が続いたが「日本語を習得したら、語学を学ぶコツがわかった」そうで、今では英語、スペイン語、韓国語を含む5か国語を話せるように。

読み書きよりも、最初はコミュニケーション重視。オープンでフレンドリーな性格なので、話せるようになったらその言語をどんどん使うスタイルなのだそう。

最初の頃は、日本語しかできない祖父母に、自分が本当に伝えたいことを伝えられないままフランスに帰国していた。

昔は1年に1回しか会えない祖父母に、思いっきり可愛がってもらうのが楽しかった。今はそれにプラスして、「自分が本当に思っていることを伝え、祖父母と会話ができるようになったことが嬉しい」という。



幼い頃から毎夏、アンナさんは弟と2人だけで日本の祖父母や家族に会いに行っていた。子どもたちだけなのは「フランスの学生の長い夏休みと同じ期間まるまる休みが取れないから」なのだそう（筆者撮影）

電車の中で眠る会社員

将来は日本で働きたいと思っていた。しかし今回、日本の夜の電車で会社員が爆睡している姿を見て、「日本で働けるかわからない」と思い始めたそうだ。「その様子があまりにもグッタリしていて、本当に疲れ切った寝方なのです」

これが日本の働き方なのか。みんな働きすぎなのではないかと感じた。フランスでは見ない光景に戸惑い、帰宅ラッシュ時に電車に乗る時は、自分は席に座るのをやめることにした。

一方、日本でいいなと思うのは「道端でタバコを吸っている人がいないこと」だという。

日本にいるフランス人観光客がどこでタバコを吸うのか観察したら、通りの陰に隠れて目立たないように吸っているのをみかけた。「へえ、フランス人がんばってる！」と思ったそうだ。



パリ郊外行きの列車内（筆者撮影）

何でもサクサク言うフランス人、あまり言わない日本人

フランスでは、稀にアジア人の見た目を揶揄されることもあるが「差別は気にし始めたらキリがないので気にしない」。そういう時は「視野が狭いのね」と思うことにしているのだそう。

他のアジアの国から来た友達に聞くと、「ひどいことを言われた」などとも聞くが、フランスには日本が好きな人が多い。日本をルーツに持つアンナさんの場合には「日本語でこれはなんて言うの？」など、好意的に受け入れられていると感じるそうだ。

「フランス人とのコミュニケーションは、何を言われても気にせず、深く考えずに気楽にオープンに接するといいと思う」とアンナさん。「彼らは本当に何でもサクサク口に出すので、日本人の心に刺さってしまうかもしれません。でもフランスでは、言われたことは本当に何も気にしないほうがいい」と語気を強める。

逆に日本に行くと、アンナさんはフランスにいるよりも色々考えて行動している。「郷に入れば郷に従えで、浮かないように周りに合わせています」

例えば電車の中。フランスだと荷物が誰かに当たるとすぐ「当たってます」と言われる。

ところが日本人はそういうことをあまり言わないので、「自分の荷物が誰かにぶつかっていないかな」とフランスにいる時よりも気を張って気をつけている。「それでも浮いているんじゃないかと心配になります」



アンナさんの日本の親友は、日本とフランスのハーフの女性。フランスで生まれ育ったアンナさんと、日本で生まれ育った彼女とは似た境遇なのだ（筆者撮影）

「『モテそう』ってなに？」

ハキハキと明るく話すアンナさんを見て、筆者は「アンナさん、モテそうですね」と何気なく言った。するとアンナさんの目がキラリと光った。

「『モテそう』という言葉を、日本ではよく耳にします。でもフランスでは『モテる』という言葉がないんですよ」とアンナさん。「あの子モテそうだよね」という会話はフランスの友達の間では一切ないのだ。

なぜかというと、フランスは移民が多いからみんなそれぞれ違う文化の美の基準がある。「だから 『モテる』という一定のタイプがないからかな……」とアンナさんは分析する。

またフランス人には他人目線の思考があまりないので、「人にどう思われるか」を考えていないことが多い。だから「誰かのために自分を磨く」のではなく「自分が自分らしく輝く」ことを考えている。アンナさんの周りには「“そのままの私”のことが好きな人からだけ好かれればいい」と考えるフランス人が多いそうだ。

確かに「モテそう」という言葉は短絡的で誤解を招く表現だったなと思い、筆者は言い直した。

「『モテそう』と言ったのは、アンナさんは日本の文化も知っていて、しかもニコニコ明るくて魅力的。きっと友達がたくさんいて人気者でしょうねという意味だったんですよ」

するとアンナさんは言った。「『モテる』という言葉はなんとなく異性に媚を売っているようですが、『魅力的』という意味ならわかります！」

アンナさんと筆者は親子ほどの年齢差だが、年の差に忖度せずに議論をし合えるのが、爽やかで気持ちが良く、楽しい。フランスのカルチャーの良いところだなと筆者は思った。

「来年の夏はインターンをするかもしれないので、日本には行けないかもしれないです」とアンナさん。この先は、日本に留学をしてみたいし、アメリカ留学や、最近フランス人の間で人気の韓国留学にも興味があると目を輝かせた。

