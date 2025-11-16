モデルで女優の松島花（36)が16日までに自身のインスタグラムを更新。母と2人で東京ディズニーランドを楽しむ様子を公開した。

「母とふたりで親子Disney やっぱりクリスマスのランド大好きだな ふたりで1日中はしゃいで 楽しすぎました」と動画を公開した。

続く投稿でも「思い出に残したいので写真もアップさせてください」と複数の写真をアップ。「母とのディズニーは2年ぶりでした」と松島。「クリスマスイベントが始まったばかりなので 混雑覚悟で向かったのですが、思っていたより 色々乗れて、パレードも楽しめて、大満足 クリスマスのランドはやっぱり最高です！シーのクリスマスに行ったことないので、来月シーにも行きたいくらい 笑」とつづった。

「乗ったもの」として「プーさんのハニーハント」「ビッグサンダー・マウンテン」「カントリーベア・シアター」「カリブの海賊」「ホーンテッドマンション」「スプラッシュ・マウンテン」「美女と野獣」「イッツァスモールワールド」とアトラクションもかなり楽しんだことを明かした。

この投稿に、フォロワーからは「楽しさ伝わりました」「めっちゃ楽しそう」「花ちゃんママさん、カチューシャしてかわいい 若いですね」「かわいすぎます」「素晴らしい」「お母さまもきっと超?かわいくて美人さんなんだろうな」などの声が寄せられている。

松島は19年5月に2歳年上の一般男性と結婚を発表している。