美波、第1子出産で母子ショット公開＆名前を明らかに 『バトル・ロワイアル』『有閑倶楽部』はじめ多数活躍
俳優・モデルの美波（39）が15日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。
【写真】美波、第1子出産で母子ショット公開
美波は、ベッドで我が子を抱く姿を披露して「新しい命が宿り、誕生しました」と報告。「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と感動をつづった。
そして「この子の人生は、季節の移ろいのように、一瞬一瞬を大切に慈しむ願いを込めて。季 “トキ” の誕生です」「2025年11月9日、『Toki Felix（トキ・フェリックス）』を出産いたしましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
1986年生まれ、東京都出身。フランス人の父と日本人の母の間に生まれる。2000年に深作欣二監督の『バトル・ロワイアル』で川田章吾（山本太郎）の恋人役を演じたほか、ドラマ『有閑倶楽部』剣菱悠理役、映画『デトロイト・メタル・シティ』ニナ（金玉ガールズ）役などで存在感を発揮。俳優のほか、ファッションモデルなど多彩に活躍している。
近年の出演作には、映画『ばるぼら』『MINAMATA-ミナマタ-』『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』『おまえの罪を自白しろ』、NHK特集ドラマ『風よ あらしよ』などがある。
