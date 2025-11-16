¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙOP¤Ê¤·¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥«¥ì¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ë¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤º¡¡¥¯¥ª¥ó¡¢¥¢¡¼¥¤¡¼¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè38ÏÃ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥²¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè38ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥«¥ì¥Ã¥É
¡¡¥¯¥ª¥ó¡Ê¥«¥ë¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥ê¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥¯¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÆæ¤òÃÎ¤ëÃË¡¦´à¹ÈÍÕ¡Ê¾®À¾ÎËÀ¸¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥¯¥ª¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ÈÍÕ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¥Î¡¼¥ï¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¼«Ê¬¤ÈËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤À¡£»ØÎØ¤ÎÀï»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÍÕ¤È¡¢¥¯¥ª¥ó¤Ï»ØÎØ¤ò¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¯Àï¤¦¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥ª¥ó¤È¹ÈÍÕ¤ÎÀï¤¤¤ËÁø¶ø¤·¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¤ë¡£¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¹ÈÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥ª¥ó¤Þ¤ÇÆæ¤ÎÏ´¹ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡ª¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¥¯¥ª¥ó¤Ï¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤â¤¢¤ê¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÍÕ¤Ï»ØÎØ¤ÎÎÏ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥«¥ì¥Ã¥É¤Ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¡£¥¯¥ª¥ó¤¬ÊÑ¿È¤·¤¿¥¬¥ê¥å¡¼¥É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤âµÕ¤Ë¡È¡ß¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÈéÆù¤Ê¹¶·â¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ª¥ó¤Ï¥¢¡¼¥¤¡¼¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î1ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
