°æ¾åË§Íº¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½ªÈ×¤Ç¤Î½Ð±é¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡Ëè½µÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£11·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè44²ó¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅÐ¾ì¤¹¤ë½ÅÅÄÄç°ì¡Ê¤Î¤Á¤Î½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡Ë¤ò±é¤¸¤ë°æ¾åË§Íº¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë½ÅÅÄ¤Ï¡¢½Ù²Ï¹ñ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÎÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£ÄÕ½Å¤¬½Ð¤¹²«É½»æ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«¤é¤â¹Ì½ñÆ²¤Ç¡¢ËÜ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¤¬...¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½ÅË´¤¸å¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡ÖÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡×¤¬Á´¹ñÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ³ê·ÎËÜ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡Âè43²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¡¢Âü¤Î°·¤¤¤ËËÛÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ì¶å¤Î¹¾¸Í¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¡¢¤¢¤ÎÂü¤ÎÂç¤¤µ¤ËÉ½¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±é¤¸¤¿½ÅÅÄÄç°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄÕ²°¤ËÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ëµï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯Ìû²÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤â½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
½ÅÅÄÄç°ì¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤ó½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡×°Ê³°¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤ÏÄÕ²°¤ËÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ëµï¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯Ìû²÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼ã¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¼ÂÇ¯Îð¤ò±£¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤â½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£