マルラオイル「ヴァーチェ」に天然由来の成分にこだわるヘアケアライン「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」登場

ヴァーチェが展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）」は12月9日、「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」を発売します。

■頭皮環境を整えながら、髪と頭皮をうるおいで満たすご褒美ケアを

マルラオイル（※2）をブランドキー成分に、スキンケアライン、メイクアップラインを展開するヴァーチェからヘアケアライン「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」が新登場。

シャンプー、コンディショナー、頭皮ケアを1本で完結できる「オールインワンシャンプー」は、保湿力に優れる「マルラオイル（※2）」や「5種のヒト型セラミド（※3）」を配合し、髪と頭皮を乾燥から守ります。

さらに、海藻由来の天然保湿成分「天使のリング（※4）」をプラスすることで髪にハリとコシを与え、指通りなめらかなツヤのある仕上がりを長時間キープ。また甘草由来の整肌成分「グリチルリチン酸2K」も配合し、健やかな頭皮環境を保ちます。

アミノ酸系の洗浄成分をベースに、ノンシリコン、カチオン系界面活性剤不使用。少量でもクリーミーに泡立ち、髪と頭皮をやさしく洗い上げます。

ベルガモットやゼラニウムなどの天然精油を配合した上品な香りで、毎日のバスタイムを癒しの時間へと導きます。

さらに、髪のダメージケアやスタイリングを両立する「リペアグロウヘアオイル」も登場。マルラオイルに加え「ビタミンC誘導体（※5）」を配合し、髪をうるおいで補修しながらツヤのある美しい仕上がりへと導きます。

うるおいと柔らかさにこだわり、厳選した植物オイルをブレンド。軽やかな伸びの良いテクスチャーでスカルプオイルとしても使用できます。ユーカリ、ティーツリー、ラベンダーをブレンドしたリラックス感のある香りも特長です。

天然由来の成分にこだわったヴァーチェのヘアケアラインで、髪と頭皮をやさしくいたわるご褒美ケアを。

※1）年齢に応じたケア

※2）スクレロカリアビレア種子油

※3）セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（すべて保湿成分）

※4）フクロフノリエキス

※5）テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

■オールインワンシャンプー

「マルラオイル×天使のリング×5種のヒト型セラミド」で贅沢保湿。「グリチルリチン酸2K」で頭皮ケアも

ブランドキー成分であり保湿力に優れる「マルラオイル（※1）」に加え「5種のヒト型セラミド（※2）」、海藻由来の保湿成分であり髪にツヤを与える「天使のリング（※3）」配合。贅沢な保湿成分で髪と頭皮を乾燥から守ります。しっとり感とツヤを長時間保ち、指通りのよい仕上がりに。

さらに甘草由来の整肌成分「グリチルリチン酸2K」が敏感な頭皮にもやさしくはたらきかけ、頭皮環境を健やかに保ちます。

植物由来の天然成分にこだわりながら、シャンプー、トリートメント、頭皮ケアを1本で完結。

アミノ酸系洗浄ベース×シリコン・カチオン系界面活性剤フリー

アミノ酸洗浄成分ベースでノンシリコン、カチオン系界面活性剤不使用。髪と頭皮をやさしく洗い上げます。

天然精油をブレンドした上品な香り

ベルガモット、ゼラニウム、オレンジ、ダマスクローズ、ローズマリー、ユーカリの天然精油を配合。一日の疲れを癒すバスタイムを、より上質な時間に。

◇ポイント

・シャンプー、トリートメント、頭皮ケアを1本で完結

・「マルラオイル×天使のリング×5種のヒト型セラミド」で贅沢保湿

・甘草由来の整肌成分「グリチルリチン酸」で頭皮ケア

・アミノ酸系洗浄ベース×シリコン、カチオン系界面活性剤フリー

・肌のことを考えた7つのフリー処方

（石油系界面活性剤／シリコン／アルコール／動物由来／着色料／パラベン／鉱物油）

◇使い方

髪と頭皮を十分に濡らした後、適量を手に取り泡立ててください。頭皮をマッサージするようにやさしく洗浄した後、よくすすいでください。

■リペアグロウヘアオイル

髪のダメージをケアする「ビタミンC誘導体」配合

「ビタミンC誘導体（※1）」配合で、乾燥やカラーリングなどで傷んだ髪をうるおいで補給し、指通りなめらかなツヤのある髪へ。

こだわりの植物オイルをブレンド

マルラオイルをはじめ、アーモンド油、ブドウ種子油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油をバランス良く配合。髪の乾燥やパサつきを防ぎ、しっとりまとまりながら自然なツヤを与えます。髪に素早くなじみベタつかないので、乾燥が気になるシーンで手軽に使えます。頭皮マッサージにもおすすめ。

甘さの中にフローラルハーブが香るさわやかな香り

ユーカリ、ティーツリー、ラベンダーをブレンド。つけるたびさわやかな香りでリフレッシュ感やリラックス感を演出します。

◇ポイント

・「ビタミンC誘導体（※1）」配合で、髪をうるおいで補修しながらツヤのある美しい仕上がり

・こだわりの植物オイルをブレンドし、髪に素早くなじみベタつかない

・肌のことを考えた7つのフリー処方

（石油系界面活性剤／シリコン／アルコール／動物由来／着色料／パラベン／鉱物油）

◇使い方

[頭皮] 適量を手にとり、前から後ろにかけてマッサージしながらなじませてください。

[髪]適量を手にとり、毛先を中心に髪全体になじませてください。

■商品概要

「オールインワンシャンプー」

価格：3,630円

内容量：250mL

発売日：2025年12月9日

「リペアグロウヘアオイル」

価格：3,080円

内容量： 50mL

発売日：2025年12月9日

（エボル）