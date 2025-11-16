【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (11月14日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 11/14終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.10 69,700 25/12
2 <3472> ホテルレジＲ 5.92 82,900 25/11
3 <3459> サムティＲ 5.84 119,700 26/01
4 <3249> 産業ファンド 5.76 149,700 26/01
5 <3492> タカラリート 5.74 94,100 26/02
6 <8958> グロバワン 5.73 146,100 25/09
7 <2989> 東海道リート 5.65 117,200 26/01
8 <3463> いちごホテル 5.65 134,500 26/01
9 <2971> エスコンＪＰ 5.56 126,200 26/01
10 <3468> スターアジア 5.52 63,200 26/01
11 <3455> ヘルスケアＭ 5.51 117,900 26/01
12 <2972> サンケイＲＥ 5.49 101,100 26/02
13 <3309> 積水ハウスＲ 5.49 80,800 25/10
14 <8975> いちごオフィ 5.49 97,000 25/10
15 <3471> 三井不ロジ 5.48 117,600 26/01
16 <3488> ザイマックス 5.42 117,100 26/02
17 <3470> マリモリート 5.36 114,000 25/12
18 <8985> ホテルリート 5.28 91,400 25/12
19 <3476> Ｒみらい 5.13 49,650 25/10
20 <3292> イオンリート 5.08 133,800 26/01
21 <3451> トーセイＲ 5.02 149,000 25/10
22 <8966> 平和不リート 4.97 159,000 25/11
23 <8984> ハウスリート 4.94 137,600 26/02
24 <2979> ソシラ物流 4.88 124,700 25/11
25 <3290> Ｏｎｅリート 4.88 91,000 26/02
26 <3296> 日本リート 4.80 100,900 25/12
27 <8953> 都市ファンド 4.78 123,500 26/02
28 <8964> フロンティア 4.77 92,300 25/12
29 <3487> ＣＲＥロジ 4.73 161,500 25/12
30 <3281> ＧＬＰ 4.66 143,400 26/02
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.66 176,100 25/10
32 <8986> 大和証券リビ 4.66 114,600 25/09
33 <3466> ラサールロジ 4.62 153,700 26/02
34 <8979> スターツプロ 4.59 204,100 25/10
35 <3287> 星野Ｒリート 4.57 262,300 25/10
36 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.57 175,200 26/02
37 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.51 139,200 25/10
38 <8961> 森トラストＲ 4.51 79,400 26/02
39 <8954> オリックスＦ 4.42 107,600 26/02
40 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.41 128,300 26/02
41 <8960> ユナイテッド 4.34 189,100 25/11
42 <3462> 野村マスター 4.32 167,900 26/02
43 <8967> 日本ロジ 4.19 102,600 26/01
44 <8968> 福岡リート 4.17 192,000 26/02
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.16 149,000 26/01
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース