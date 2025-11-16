●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　 利回り 11/14終値　 決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.10　 69,700　　25/12
　2　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.92　 82,900　　25/11
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　5.84　119,700　　26/01
　4　　<3249>　産業ファンド　　　5.76　149,700　　26/01
　5　　<3492>　タカラリート　　　5.74　 94,100　　26/02
　6　　<8958>　グロバワン　　　　5.73　146,100　　25/09
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.65　117,200　　26/01
　8　　<3463>　いちごホテル　　　5.65　134,500　　26/01
　9　　<2971>　エスコンＪＰ　　　5.56　126,200　　26/01
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.52　 63,200　　26/01

　11　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.51　117,900　　26/01
　12　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.49　101,100　　26/02
　13　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.49　 80,800　　25/10
　14　 <8975>　いちごオフィ　　　5.49　 97,000　　25/10
　15　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.48　117,600　　26/01
　16　 <3488>　ザイマックス　　　5.42　117,100　　26/02
　17　 <3470>　マリモリート　　　5.36　114,000　　25/12
　18　 <8985>　ホテルリート　　　5.28　 91,400　　25/12
　19　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.13　 49,650　　25/10
　20　 <3292>　イオンリート　　　5.08　133,800　　26/01

　21　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.02　149,000　　25/10
　22　 <8966>　平和不リート　　　4.97　159,000　　25/11
　23　 <8984>　ハウスリート　　　4.94　137,600　　26/02
　24　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.88　124,700　　25/11
　25　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.88　 91,000　　26/02
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.80　100,900　　25/12
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.78　123,500　　26/02
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.77　 92,300　　25/12
　29　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.73　161,500　　25/12
　30　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.66　143,400　　26/02

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.66　176,100　　25/10
　32　 <8986>　大和証券リビ　　　4.66　114,600　　25/09
　33　 <3466>　ラサールロジ　　　4.62　153,700　　26/02
　34　 <8979>　スターツプロ　　　4.59　204,100　　25/10
　35　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.57　262,300　　25/10
　36　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.57　175,200　　26/02
　37　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.51　139,200　　25/10
　38　 <8961>　森トラストＲ　　　4.51　 79,400　　26/02
　39　 <8954>　オリックスＦ　　　4.42　107,600　　26/02
　40　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.41　128,300　　26/02

　41　 <8960>　ユナイテッド　　　4.34　189,100　　25/11
　42　 <3462>　野村マスター　　　4.32　167,900　　26/02
　43　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.19　102,600　　26/01
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.17　192,000　　26/02
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.16　149,000　　26/01

