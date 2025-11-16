Å·»³¹µÈ¤¬¥ê¥ó¥°¤ÇÂç¤Î»ú ¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Ê¤éË½Æ°µ¯¤¤ë¡×ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë¾®ÅçÁïàÄº¾å·èÀïáÉñÂæÎ¢
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤«¤é¤â¤¦£´£°Ç¯¡©¡¡º£¤´¤í¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡£ÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¤½¤¦Ê¹¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£°Ç¯¡Ë£±£±·î£´Æü¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁíÂç¾¡¢Ä¹½£ÎÏ¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£
¡¡£¶£°Ê¬»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢»Ä¤ê»þ´Ö£±£°ÉÃ¤ÇÄáÅÄ¤¬Ä¹½£¤ËµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç½ªÎ»¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¹µ¼¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹½£¤Ï²ñ¸«¸å¤Ë¡¢ÈèÏ«¤³¤ó¤Ñ¤¤¤Ç¾²¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ë»î¹ç¤òºÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡ËÉþÉô¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤¬ºÛ¤¤¤¿¾®Åç£Ö£ÓÅ·»³¡£¤¢¤ì¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½Å·»³¤¬Ä¹½£¤µ¤ó¤Ç¡¢¾®Åç¤¬¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»þÂå¤ò¶õ¤«¤»¤Ð¡£Á´ÆüËÜ£Ö£Ó¿·ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬²óÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£±£·Ç¯¡Ë£²·î£²£°Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·»³¹µÈ£Ö£ÓÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¾®ÅçÁï¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤À¡£½é¤á¤ÆÎ¾ÃÄÂÎ¤Î»êÊõ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·»³¤È¾®Åç¤Ï¿·Æü¥×¥í¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥³¥¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÌ¾¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Åç¤¬£°£²Ç¯¤ËÉðÆ£·É»Ê¤ËÍ¶¤ï¤ìÁ´Æü¥×¥í¤Ø°ÜÀÒ¡£»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£×¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢¾®Åç¤¬£²·î£±£¶Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤ÇÀîÅÄÍøÌÀ¤òÇË¤Ã¤Æ£³´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Å·»³¤È¤Î¥«¡¼¥É¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£´ÆüÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢£´£°Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Å·»³¤ÎÆ°¤¤¬µÞ¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¡£¥é¥¹¥È£±£°Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ô¥¿¥ê¤ÈÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤¬»°Âô¸÷À²Î®¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¿©¤é¤ï¤¹¤È¡¢Å·»³¤Ï¾ì³°¤Ç¥À¥¦¥ó¡£À¾Â¼½¤¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤òÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¡£ÎÓ²íÇ·¥ê¥ó¥°¥É¥¯¥¿¡¼¡¢¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤¬Áí½Ð¤Ç²ðÊú¤¹¤ë¡£
¡¡Ã¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¿°¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤À¡££µ£µÊ¬²á¤®¤Ë¤Ï´°Á´¤ËÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Åç¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ò¸«Éñ¤¦¤âÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£Å·»³¤Î°ÛÊÑ¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤ÏÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·»³¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¤·¤Æ¶«¤Ö¡£¡Öµ¯¤¤í¡¢Å·»³¡ª¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅÄ»³ÀµÍº¤¬¾®Åç¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È£±£°¤ò¿ô¤¨¡¢¾®Åç¤Î£Ë£Ï¾¡¤Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î·èÃå¥¿¥¤¥à¤Ï£µ£¹Ê¬£´£¹ÉÃ¡£¤Ê¤¼¤«¸å¤«¤é¿·Æü¥×¥í¤¬£µ£¹Ê¬£´£µÉÃ¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¿·²¦¼Ô¤Î¾®Åç¤Ï£É£×£Ç£Ð¥Ù¥ë¥È¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ËÊü¤êÅê¤²¡¢¿·Æü¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡Å·»³¤Ï²ñ¾ì¤ÎµßµÞ¼¼¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢£Í£Ò£É¤Ê¤ÉÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ã¦¿å¾É¾õ¤Î¤Û¤«¤Ë°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤º´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¾®Åç¤ÎÀï¤¤Êý¤¬Á´ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÅ·»³¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÎÇÛÊ¬¤òËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÅ·»³¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê´ÛÆâ¤«¤é¡Ë¡ØÅ·»³¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¤³¤ÎÌîÏº¡Ù¤Ã¤Æ¥ä¥¸¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ë½Æ°¤¬µ¯¤¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡£¥ª¥ì¤ÏÅ·»³¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Å·»³¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥ª¥ì¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¥À¥¦¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¾®Åç¤Ï¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¤Æ¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÊÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë
¡¡¾®Åç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ç¤Î¾¡¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òÁË»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦Å·»³¤ÎÉé¤±¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¾®Åç¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¥ª¥ì¤Ï¤¢¤½¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ë»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ùÏ«¼Ô¤ÏÅÄ»³¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄ»³¤¬¾®Åç¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿¡£¥ª¥ì¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤ÆàÅÄ»³¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿á¤È»×¤Ã¤¿¡£ÅÄ»³¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥ª¥ì¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡£±¢¤Î¼çÌò¤ÏÅÄ»³¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¸å¤«¤é½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Å·»³¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ï¡£µ²±¤¬Èô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¹µ¼¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¥ª¥ì¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®Åç¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âà²á¹óá¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£