¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Îº×Åµ¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤¬£·Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ£²¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ìÁ´£±£¶¥Á¡¼¥à£³£²Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Î£±°Ì¤«¤é£³°Ì¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£²£¹Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂèÆó¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç½à¡¹·è¾¡Àï¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ï£³£°Æü¤ÎÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»ÔÁí¹ç»º¶ÈÅ¸¼¨´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯ÊÌ¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¤Ï¸½¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦¼Ô¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢Î°°²ÆÁÈ¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥êÁÈ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¢³ð¥ß¥¯ÁÈ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥´¥Ã¥Ç¥¹¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¡¢¼¯Åçº»´õÁÈ¡¢£Á£Ú£Í¡¢Å·ºé¸÷Í³ÁÈ¤é¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢³«Ëë¤«¤éÇÈÍðÂ³½Ð¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤Ïº£Ç¯¤Ç£±£µ²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë´ÇÈÄ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£´Ç¯Á°¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±²óÂç²ñÍ¥¾¡Àï¡Ê£²£°£±£±Ç¯£±£±·î£²£·Æü¡¢¿·ÌÚ¾ì¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¤æ¤º¥Ý¥ó¡É¤³¤È°¦Àî¤æ¤ºµ¨¡¢ÈþÆ®ÍÛ»ÒÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À´úÍÈ¤²£±Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¬ÌÏ¤â¾®¤µ¤¯»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Ï¤ï¤º¤«£´¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬½é¤Î±É´§¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à£²£·Æü¤Î¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤Ç¥°¥é¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¡¢°¦Àî¤æ¤ºµ¨¤¬ÈþÆ®ÍÛ»Ò¤È¤Î¡È£Â£ÙË¤¡É¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ø¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÙÁèÃ¥¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¤òÀ©ÇÆ¡£¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¤È¹ç¤ï¤»¤¿£²´§²¦¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï£²Àï£²¾¡¤Î°¦ÀîÁÈ¤Ï²Æ¼ù¡ù¤¿¤¤¤è¤¦¡¢À¤¸¸×ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬ÈþÆ®¤¬À¤¸¸×¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¿¤á¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°¦Àî¤Ï²Æ¼ù¤Ë£Ó£Ô£Æ¡¢À¤¸¸×¤ËÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤òÌ¿Ãæ¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÈþÆ®¤¬¥É¡¼¥ë£Â¡Ê²óÅ¾¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÀ¤¸¸×¤ò¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¤ÆÈá´ê¤Î½éÂå²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°¦Àî¤Ï¡Øº£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢°¦Àî¤ÏÇ¯´Ö¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì£±£±Ç¯¤È£±£²Ç¯¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¡£¡È¤æ¤º¥Ý¥ó¡É¤Ï²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì½÷»Ò¥×¥í³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÄÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡££±£³Ç¯£´·î¤Ë¤Ï°úÂà¡£Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÈþÆ®¤â£±£²Ç¯£±£°·î¤Ë°úÂà¡Ê£±£¶Ç¯¡Á£±£·Ç¯¤ËÉüµ¢¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï´°Á´¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î´ðÈ×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö¸ùÏ«¼Ô¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£±£¶Áª¼ê»²²Ã¤Ç²ñ¾ì¤âÂç²ñ¾ì¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®¤¤Àï¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë