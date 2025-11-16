【しまむら】で大当たり見つけた！ デザイン可愛い♡「おしゃれトップス」

さっと着るだけでおしゃれ見えが狙えるトップスは、コーデ組みの時短にもなる優秀アイテム。気負わず着られるアイテムを探すなら【しまむら】も見逃せません。編集部が注目したのは、2,000円以下とは思えない高見えデザインのトップス。シンプルコーデを一気に格上げできそうなアイテムを厳選したので、さっそくチェック！

エクリュカラーが上品に映えるトップス

【しまむら】「TT*HARフリンジニットベスト」\1,639（税込）

淡いグラデーションのフリンジが目を引くトップス。高見えが狙える立体的なデザインで、シンプルなシャツやワンピースに重ねるだけで華やかに仕上げてくれそうです。ちょうどいい丈感だからバランスを取りやすく、ボトムを選ばず着こなしやすいのも嬉しいポイント。レイヤードのインナーに応じて使い分けながら、長い期間活躍しそうなおしゃれトップスです。

ふわっとかわいい立体感が魅力

【しまむら】「ループアミニットカーディガン」\1,969（税込）

ふんわりとしたループ編みが特徴のニットカーディガン。袖のボリュームが女性らしいシルエットを演出して、羽織るだけでコーデがおしゃれに決まりそうなアイテムです。やや短め丈なのでボリューミーでもスタイル良く着こなせそう。淡いグレーベージュの色味が上品で、フェミニンコーデにはもちろん、ジーンズなどのカジュアルコーデにもおすすめです。

