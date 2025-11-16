ºù¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤È£²¿ÍÎ¹¡¡º´²ì¡¦¸ÅÅò²¹Àô¡Ö¿ùÇµ²È¡×¤³¤³¤Ë±Ê½»¤·¤¿¤¤¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ïº´²ì¡¦¸ÅÅò²¹Àô¤Ø¤Î½÷»ÒÎ¹¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤â¤¦£±£±·î¡©¤È¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»þ´Ö¤ÎÁá¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡ËÜÆü¤´¾Ò²ð¤¹¤ë²¹Àô¤Ï¡¢ºù¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤È½÷»ÒÎ¹¤ÇË¬¤ì¤¿º´²ì¸©¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¤Ç¤¹¡£
¡¡º´²ì±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¤¹¤°¡¢¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¡£¡Ö¤Í¤¨¡¢¶õµ¤°ã¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÊ¬¤«¤ë¡Á¡ª¡¡Î¹¹Ô»Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¡ª¡×¤ÈÄ«¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¡£·Ú¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´¤¤½¤Ð¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤¶º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡ª
¡¡¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÅÅò²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ùÇµ²È¡×¤µ¤ó¡£¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë»³¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áë¤«¤éÆþ¤ëÉ÷¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ²á¤®¤Æ¡¢£²¿Í¤·¤Æ¿¼¸ÆµÛ¡£¡Ö¤¢¡ÁÅìµþ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡Á¡ª¡ª¡¡ºÇ¹â¤À¤Í¤§¡×
¡¡Ãå¤¤¤Æ¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤±¤µ¡£·öÁû¤¬¥¹¥Ã¤È±ó¤Î¤¤¤Æ¡¢¿´Çï¿ô¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯´¶¤¸¡£¤â¤¦¤³¤Î»þÅÀ¤Ç£²¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï£Ï£Î¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¸ÅÅò²¹Àô¤Ø¡ª¡ª
¡¡¸ÅÅò¤ÏÎò»Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤Ê¤ó¤È£²£²£°£°Ç¯Á°¡¢ÉÔÏ·Ä¹¼÷¤òµá¤á¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤éÊ¸²½¿Í¤¬Åò¼£¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾Åò¡É¡£¥í¥Þ¥ó¤¬¿¼²á¤®¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê²¹Àô¡£
¡¡¿ùÇµ²È¤µ¤ó¤ØÃå¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÅò¤Ø¡£
¡¡¤Þ¤º¿¨¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡¡¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ì¤ë¤¤¤è¡Á¤ÎÀ¼¡£¤À¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£
¡¡¸ÅÅò¤ÎÅò¤Ï¡È¤Ì¤ëÅò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£³£¸ÅÙÁ°¸å¤ÎÍ¥¤·¤¤²¹ÅÙ¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤Ì¤ë¤¤¡©¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤êÂÎ¤Î¿Ä¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤½¤ÎÅò¤ÎÉÔ»×µÄ¡£
¡¡¤·¤«¤â¤³¤Î¤ªÅò¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ç£ð£È£¹¡¥£µ¡£¤È¤í¤Ã¤È½À¤é¤«¤¤È©¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÀäÂÐÈ©´î¤ó¤Ç¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¤È¡¢Á´¿È¤ËÀ÷¤ß¹þ¤á¡Á¤ÈÆæ¤Î²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡££²¿Í¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¡ª¡¡¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¡¡Å¸Ë¾É÷Ï¤¤Ç»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÄ¹Åò¡Ä¤â¤¦¹¬¤»¤Î²ô¡£
¡¡¤Ì¤ëÅò¢ªÇ®¤á¢ª¤Ì¤ëÅò¤Î¸ò¸ßÆþ¤ê¤¬¡ÈÄÌ¡É¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸³¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÆ¬¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤Î²ó¿ô¤¬¾¡¼ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¿¡£¤È¤È¤Î¤¦¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡¡¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³°µ¤Íá¤â¤·¤Æ¡¢´°Á´¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª¡ª
¡Ö¤³¤³¡¢±Ê½»¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ë¡ª¡¡¤â¤³¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ±Ê½»·èÄê¡Ê´êË¾¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ïº´²ì¤Î¤ª¤¤¤·¤¤·Ü¤È¿·Á¯¤Ê¥¤¥«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¤È»×¤¤½ÐÏÃ¡£ºÇ¹â¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅò²¹Àô¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÅò¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤æ¤ë¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¡£
¡È´èÄ¥¤ê²á¤®¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡É¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤ëÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÏÀäÂÐ¤æ¤Ã¤¯¤êÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤â¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¥ê¥Ô·èÄê¤Í¡£
¡Ú¸ÅÅò²¹Àô¡¡¿ùÇµ²È¡Ûº´²ì¸©º´²ì»ÔÉÙ»ÎÄ®¸ÅÅò²¹Àô¡£Àô¼Á¡á¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£¹£µ£²¡¦£µ£¸¡¦£²£²£±£¶¡£Æüµ¢¤êÆþÍá¡á£±£µ£°£°±ß¡Ê£±£³¡Á£±£¶»þ¡¢¿åÍËÄêµÙ¡Ë¡£Âß¤·ÀÚ¤ê¡á£±ÁÈ¡Ê£µ¿Í¤Þ¤Ç¡Ë£±Ëü±ß¡Ê£¶¿ÍÌÜ¤«¤é£²£°£°£°±ßÄÉ²Ã¡Ë¡£¸òÄÌ¡áÅÅ¼Ö¤Ï£Ê£ÒÄ¹ºêËÜÀþ¡Öº´²ì±Ø¡×¤Î¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¸ÅÅò²¹Àô¹Ô¤¥Ð¥¹¤ÇÌó£µ£°Ê¬¡¢¼Ö¤ÏÄ¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡Öº´²ìÂçÏÂ£É£Ã¡×¤«¤éÌó£³£°Ê¬¡£