¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤Çî¤·¤¿µ×ÊÝ·Ã»Ò¡¡¡Ö·ÝÇ½¿Í£±Ëü±ßÀ¸³è¡×Ä©Àï¤Ç¸«¤»¤¿ÁïÌÀ¤Ö¤ê¡¡£°£´Ç¯£¸·î
¡Úº£½µ¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ÊÝ·Ã»Ò¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¾åÃÒÂç³ØÍý¹©³ØÉô²½³Ø²Êºß³ØÃæ¡¢Æ±Âç³Ø¤Î¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¥ß¥¹¥½¥Õ¥£¥¢¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Æ£Î£Î¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÈþ¿Í¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¾åÃÒÂçÂ´¶È¸å¤ÏÌÀ¼£Ìô²ÊÂç³ØÌô³ØÉô¤ÇÌôºÞ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÍÉ²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Îµ×ÊÝ¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª²«¶âÅÁÀâ¡£¡×¤Î´ÇÈÄ´ë²è¡Ö·ÝÇ½¿Í£±Ëü±ßÀ¸³è¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡££±¿©£±£°£°±ß°Ê²¼¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë²á¹ó¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£¸·î£²£²ÆüÉÕËÜ»æ¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤âÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë¶â³Û¤Ï¼ÂºÝ£·£°£°£°±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°Â¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¡¢£±¸Ä¿ô±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿©ºà¤òÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÆ¿©¤Ê¤Î¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂç³Ø¤Ç²½³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤Ï¼Â¸³¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ£¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²òË¶¼Â¸³¤Ç¥á¥¹¤È¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÊñÃú¤Î»È¤¤Êý¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈºÍÉ²¤é¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£ÅÙ£¹·î¤ËÉñÂæ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤ª¼Çµï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ½÷Í¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´õË¾¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÌôºÞ»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿Èþ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡¡