¡Ú¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ú¤³³è¡ª¡Ûº£·î¤â¥Õ¡¼¥É¶È³¦¤Î½ÅÄÃ£Ø»á¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í£±¤«·îÈ¾¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡ÊÉ¾²Á¤Ï£±£°ÅÀËþÅÀ¡Ë
¡Ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û
¡Ú¶ñÂô»³¤Ç¹ë²Ú¡ªÌ£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¡ý¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡õ¥È¥Þ¥È¥µ¥ó¥É¡×¡Û
¡¡¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥È¥Þ¥È¤Ë¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇÌ£¤ò¤Ä¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¶ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹ë²Ú¡£¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤â¤·¤Æ¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£¼Â¿©¤¹¤ë¤È¿©¥Ñ¥ó¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥Þ¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤êÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¥à¥Ã¥Á¥ê¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢Ì£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡¡´õË¾¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º°Ê³°¤Ë¥È¥Þ¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ë±ö¤ò·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£¸ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£¸ÅÀ¡Û
¡Ú¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¾åÉÊ¡Ö¹ÈÃã¤ËÎø¤¹¤ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¡Û
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¹ÈÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤òÅÉ¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤ËÊñ¤ó¤À¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤À¡£¤È¤Æ¤â¸ýÅö¤¿¤ê¤¬·Ú¤¯´Å¤ß¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¶ìÌ£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¾åÉÊ¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ç»¸ü¤µ¤ä¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£¸ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£¶ÅÀ¡Û
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Û
¡Ú¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤»É·ã¹¥¤¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡Ö¥ê¥å¥¦¥¸¤Î»ê¹â¤Î¥ì¥·¥Ô¡¡¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ù¡¼¥³¥ó¾Æ¤á¤·¡×¡Û
¡¡¾Æ¤¤á¤·¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìý´¶¤¬¶¯¤á¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ý¤ß¤ÎÂ¿¤µ¤È¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤À¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÎßîÀ½¹á¤â¤¢¤êËÜÇ½Åª¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤¬¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²õ¤¹¤¯¤é¤¤¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ç»É·ã¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£·ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£¶ÅÀ¡Û
¡Úµû²ð´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¥¬¥Ä¥ó¡Ö¥ê¥å¥¦¥¸¤Î»ê¹â¤Î¥ì¥·¥Ô¡¡¾å³¤É÷¾Æ¤½¤Ð¡×¡Û
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¤Ï¡¢µû²ð¤òßÖ¤á¤Æ醬Ìý¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥½¡¼¥¹Ì£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Æ¤¤½¤Ð¤À¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤âµû²ð´¶¤¬¤¢¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¥³¥·¥ç¥¦¤¬¸ú¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹¥¤ß¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÍ¤Ï½À¤é¤«¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ç¥³¥·¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÌÍÎà¤È¤·¤Æ¤ÏÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤â»ÄÇ°¤À¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£¸ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£µÅÀ¡Û
¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û
¡ÚÌ£¤â¿©´¶¤â¹â¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡¥¹¥³¡¼¥ó¤È¤í¤±¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºÌ£¡×¡Û
¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÇÍÌ¾¤Ê¸ÐÃÓ²°¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤À¡£º£²ó¤Ï¥¹¥³¡¼¥óÌ£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¤Î¥³¡¼¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³°Â¦¤ÎÆù¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÎ³¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Ì£¤Ï¥³¡¼¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬¹á¤ë¡¢´ÇÈÄÄÌ¤ê¤ÎÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ê¥Ã¤È¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇºÆ¸½ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£¶ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£¶ÅÀ¡Û
¡Ú³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¡Ö¤¤¤â¤â¤Á¡¡¥Á¡¼¥º¡×¡Û
¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥º¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÈ¤²¤¿¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¿©´¶¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¥Á¡¼¥º¤Ï¤È¤í¤±¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡£¥Ñ¥óÊ´¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤À¤¬Ìý´¶¤¬¶¯¤á¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¤ª¤¤¤·¤µ¡á£µÅÀ¡¢ËþÂÅÙ¡á£µÅÀ¡Û