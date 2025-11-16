猫にはまるでお嬢さま！みたいな性格の子がいます。今回紹介する三毛猫ちゃんもそのひとり。自分のペースをしっかり持ち、気が向いたときだけ甘えてくる、まさに気まぐれお嬢様なのだとか。飼い主さんはそんな三毛猫ガールにメロメロみたいです。投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は5000件を超えました。

【写真：まるで"お嬢さまみたいな三毛猫"の気まぐれな日常…】

過敏でめんどい気まぐれお嬢なところがかわいい

今回、Threadsに投稿したのは「はる」さん。登場したのは三毛猫の女の子、むうこちゃんです。

むうこちゃんは、気になることがあるとすぐに反応してしまう過敏な猫ちゃん。気まぐれなところもあり、その日の気分がコロコロ変わるそうです。まさに「わがままお嬢さま」という言葉がピッタリです。

けれど、飼い主さん的にはそんなところも可愛いとのこと。普段はツンとしていて気まぐれでも、ふとした瞬間に見せるデレの破壊力がむうこちゃんの最大の魅力。実際、むうこちゃんはとてもキュート。特にきゅるんとした瞳はいつまでも見ていられる可愛さ。近づいてこようものなら、ついつい抱きしめたくなるレベルです。

どんなに気まぐれでも「やっぱりかわいい」と思わせてくれるのが、むうこちゃん流の愛され術。今日もまた、むうこお嬢様はマイペースに自分の可愛さを見せつけていることでしょう。

お嬢様なむうこちゃんの可愛さにメロメロとなる猫好きが続出

自由気ままだけど、そんなところも可愛いむうこちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「この世の可愛いを煮詰めて出来上がったようなむうこ様」「ちょっとプライド高そうな目線も素敵」「お猫様は それで良いんです」「可愛すぎて苦しい」「めちゃくちゃ可愛いです」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、むうこちゃんの可愛さの虜になったようですね。

Threadsアカウント「はる」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの子も幸せそうで見ているだけで心が温まります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「はる」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。