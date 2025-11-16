¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡¡ÂçÃ«¤¬¸ø³«¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸Á°Â¤òµó¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£ÇØÈÖ¹æ17¤È¡ÖDEKOPIN¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡£ÂçÃ«¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¼ÒÀ½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£ÂçÃ«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö#dunlop¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¶þ¤ó¤ÀÂçÃ«¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¡£2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¸ø³«¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£°Õ³°¤Ê°ïÉÊ¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¹¤ó¤Î¡©¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤Ë¤ÏÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢14»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë