飼い主さんが帰宅して猫のケージに近づくと、いてもたってもいられないといった様子で鳴き始める子猫。可愛すぎるロングトーンが視聴者をメロメロにしています。

動画は記事執筆時点で再生回数2.5万回を突破。コメント欄には「会いたかったが詰まってる」「寂しかったのが伝わる」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：お留守番していた子猫→飼い主さんが帰ってきたことに気が付くと…"かわいすぎるお出迎え"】

お留守番子猫のお出迎え

TikTokアカウント「サイベリアンいいちこ」に投稿されたのは帰宅した飼い主さんを出迎える子猫の動画。1ヶ月ほど前に飼い主さんのおうちにやってきたサイベリアンのいいちこちゃん。少しずついろんなことを経験しながらすくすくと成長中です。

飼い主さんの外出中にはいいちこちゃんはケージの中でお留守番。飼い主さんが帰宅してドアを開けると、すぐに気がついて鳴き始めるんだそう。

しっかりと飼い主さんを見つめて大きな声でひと鳴き。いてもたってもいられないといった様子でいそいそとケージの中でウロウロしていたんだとか。

甘えん坊子猫の可愛い挨拶

可愛いお尻を見せてくれたかと思うと、再び飼い主さんの方へ戻ってきて、再度「おかえり」の挨拶。

早く構ってと言わんばかりに大きな声で飼い主さんに話しかけてくれたそう。まん丸の大きな目で見つめられると、なんでもしてあげたくなってしまいます。

最後にはまるでお母さん猫を呼ぶかのように長い長いロングトーンのにゃーでアピール。その鼻にかかった高い声と可愛らしい表情に、見ているこちらも思わず顔がほころんでしまうひとコマでした。

愛おしすぎるメロメロボイス

別の動画では、ふみふみしながら抱っこのおねだりするいいちこちゃんの姿も。高い声でしきりに飼い主さんに向かってアピールするいいちこちゃんに、飼い主さんもメロメロ。すぐに抱っこしてしまうといいます。

「構って」と言わんばかりに鳴きながら前足を出してみたり、綿毛のようなふわふわの毛を後ろ足で掻いたり。甘えん坊ないいちこちゃんのあどけない仕草は、一瞬たりとも目が離せません。

こちらの動画には「かわいいお出迎え」「この後いっぱい構ってもらったんだろうね」と、飼い主さんに会えて嬉しそうないいちこちゃんを微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「サイベリアンいいちこ」では子猫のいいちこちゃんが飼い主さんの愛情を受けながら成長していく様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「サイベリアンいいちこ」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。