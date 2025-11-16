モデルの蜂谷晏海(33)が15日までに自身のインスタグラムを更新。夫のお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤(52)とともに撮影したマタニティフォトを公開した。



【写真】肉汁よりあふれる愛!ニクらしいほどアツアツな2人

「今回、初めてのマタニティフォトを撮ってみました。1人目のときは、なんだか照れ臭くてスタジオで撮影するのはいいかなぁと撮らないまま出産し子育てへ。第二子を授かり、お腹が大きくなっていくにつれ1人目の妊娠中のことも思い出して、こんな尊い時間や気持ちを形に残せたらと思うようになり、素敵に撮影していただきました!いつか見返したとき、子どもや潤さんと一緒に2人を授かれたことの喜びを話せたらいいな!」などとつづり、おなかのふくらみがよく分かる白ドレスとデコルテも美しいシックな黒ドレスの2パターンを投稿した。



また、お決まりの楽器「ビブラスラップ」を手にした“ハンバーグ師匠”と、夫婦そろってテンガロンハットをかぶって笑顔を見せるカットも添え、「記念に潤さん(ハンバーグ師匠)とのツーショットも撮影してもらって本当に嬉しかった!照れ照れしながらも頑張ってくれた様子もYouTubeでみてみてね。笑」と結んだ。



“鉄板よりアツアツ”な仲むつまじい姿にファンからは「海外のセレブみたい」「幸せのお裾分け有難う御座います」「素敵な夫婦」「あみちゃん綺麗ー 女神さまみたいです」「幸せオーラ満開」「ハンバ～ッグ!」といった声が寄せられている。



蜂谷は2022年9月、井戸田と結婚。24年7月に第1子男児を出産、今年7月に第2子妊娠を明らかにしていた。井戸田は05年、女優の安達祐実と結婚。06年に女児が誕生したが、09年に離婚している。



（よろず～ニュース編集部）