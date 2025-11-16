

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......。そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

前回から「産後うつ」の体験談を紹介しています。テレビ朝日勤務の外山薫さんは第2子出産後に壮絶な産後うつにかかり、入院もしました。前回は「産後うつになった原因と入院までの経緯」、今回は「精神科専門病院の入院体験記」を紹介します。

1回目：『NY駐在も経験タフな彼女が産後うつで入院するまで』

産後うつで入院治療





入院した個室は…





予想外だったこと





入院生活がスタート





「体だけはまだ母親」





食堂に行ってみると…





だんだんと訪れる変化





1週間後には食欲復活！





できることをひとつずつ増やしていく





1カ月ぶりに赤ちゃんと再会





先生の見立てどおり…！







一時帰宅した際に病院に提出していた外出記録。体調や退院への意見が書かれている（写真：外山さん提供）

先生の予告通り3カ月で退院した外山さんでしたが、実はこの退院までの流れは病院によって違うそう。なかには同じような症状でも1カ月で退院となる病院もあるのですが、短い期間で退院すると、退院後すぐに自死してしまうケースもあるそうです（うつ病は治りかけに自死するケースがあります）。

入院仲間の存在が大きかった

外山さんが入院した病院は、時間をかけて治療とリハビリをする方針でした。抗うつ剤や睡眠導入剤や精神安定剤を服薬しながらまずは休息し、一時帰宅は1時間→半日→1泊→2泊3日と延ばしていき、疲れがでて帰るのが怖くなると、しばらく休んでまた半日からやり直す、というように時間をかけたそうです。





外山さんがあせりや罪悪感に苛まれた時期もあったそうですが、病院側は「とんとん拍子に退院できる人はまれ。3歩進んで2歩下がりながら治療していくのがうつ病です。焦る気持ちはわかるけど、ちゃんと治してから退院しましょう」と励ましてくれたそうです。

そして、もうひとつ大きかったのは入院仲間の存在でした。周りも目に見えてどんどんよくなるので、それにかなり励まされたそうです。一方で、一時帰宅で体調を崩す姿を見ることもあり、それに気持ちが引きずられたこともあったとか。

退院直前には、主治医、病棟看護師長、外山さん、夫、義母のメンバーで家族面談も行われました。精神科病院の患者は家族仲がうまくいってないことも多く、家族の受け入れ態勢を確認する意味もあるのだそうです。外山さんは退院に不安を持っていましたが、家族も「帰っておいで」「家事手伝いなども利用していいから」という言葉が出たことで、やっと退院する勇気が持てたということでした。

次回は、この続編です。実は、数カ月後にうつが再発した外山さん。その再発の理由と、そこで出会った新しい画期的な治療法を紹介します。

（ハラユキ ： イラストレーター、コミックエッセイスト）