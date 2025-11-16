『今夜のべらぼう』歌麿が吉原で…紙花をばらまく
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第44回「空飛ぶ源内」が、16日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村 莟玉）と組む話をきき動揺する。一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…
今回は、蔦重（横浜流星）の前に、耕書堂で本を書かせて欲しいと、駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。貞一は源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白（山中聡）や南畝（桐谷健太）、重政（橋本淳）らと会い、源内の謎を追い続ける…。一方、歌麿（染谷将太）は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村 莟玉）と組む話をきき動揺する。一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…