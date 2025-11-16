Âçºå¤ÎÅöÈÖÊÛ¸î»Î£´³ä¸º¤Ç¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¡ÄÊó½·¡Ö³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ëµ¤¤½¤¬¤ì¤ë¡×
¡¡ÂáÊáÄ¾¸å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±Àè¤ËÊÛ¸î»Î¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡ÖÅöÈÖÊÛ¸î»ÎÀ©ÅÙ¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎºòÇ¯¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬£µÇ¯Á°¤Î£²£°£±£¹¿Í¤«¤é£´³ä¸º¤ê¡¢£±£±£¹£¶¿Í¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÆÊÛ¸î»Î¤Î¼«Í³¤Ç¡¢Æ±²ñ¤Ïº£Ç¯£··î¡¢²ñÄ¹Ì¾¤Ç²ñ°÷¤ÎÁ´ÊÛ¸î»Î¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÄãÄ´¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡À©ÅÙ¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¾ì¹ç¡¢ËèÆü¡¢ÅÐÏ¿ÊÛ¸î»Î¤¬¸òÂå¤ÇÂÔµ¡¡£ÂáÊáÄ¾¸å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ä¤½¤Î¿ÆÂ²¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢°ìÅÙ¤À¤±ÌµÎÁ¤Ç¸ûÎ±Àè¤ØÀÜ¸«¤Ë¹Ô¤¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´²ñ°÷¤ËÀê¤á¤ëÅÐÏ¿¼Ô¤Î³ä¹ç¡ÊÅÐÏ¿Î¨¡Ë¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤Î£´£³¡¦£´¡ó¤«¤éºòÇ¯¤Ï£²£³¡¦£¸¡ó¤Ë¸º¾¯¡£ÅÐÏ¿Î¨¤ÎÄã²¼¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê·¹¸þ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ê£³£²¡¦£³¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÈÖÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ËÀÜ¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤ÎÊó½·¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊË¡¥Æ¥é¥¹¡Ë¤¬´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë»ñÎÏ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¹ñ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êó½·¤Ï¡¢ÅöÈÖÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÀÜ¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÄÌÈñ¤ò´Þ¤á£±Ëü±ßÄøÅÙ¡£¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£±¿³È½·è¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ£±£µËü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ëÃæ·øÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾å¡¢Â¾¤Î°ÍÍê¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ´Û¤Î°Ý»ýÈñÍÑ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ñÁªÊÛ¸î¤ÎÊó½·¤Î£µ¡ó¤Û¤É¤òÆ±²ñ¤¬Ä§¼ý¤¹¤ëÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ·ø¤ä¼ã¼ê¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤½¤¬¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÊÛ¸î»Î¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÊó½·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÊô»Å¤ÎÀº¿À¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï£··î²¼½Ü¡¢¿¹ËÜ¹¨²ñÄ¹Ì¾¤ÇÁ´²ñ°÷Ìó£µ£°£°£°¿Í¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡ª¡ª¡¡½õ¤±¤Æ¡ª¡ª·º»öÅöÈÖ¡ª¡ª¡×¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¡£¡ÖÀ©ÅÙ¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¡Ê¤Ò¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÅöÈÖÊÛ¸î»Î¤ÎÇÉ¸¯¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÅÐÏ¿¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤±¤Ð¡¢À©ÅÙ¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Æ±²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²ñ°÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹Êýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£