Íî¹çÇîËþ»á¡¡ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¡Ö¼çÆ³¸¢¤ÏµåÃÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×ÃæÈªÀ¶»á¡ÖÈà¤é¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤éµåÃÄ¤ËÇ¤¤»¤ë¡£¼çÆ³¸¢¤ÏµåÃÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤¯¤éÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µåÃÄ¤¬¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤Ã¤¿¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡£µåÃÄ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë¹Ô¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈª»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£×£Â£Ã¤¬Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¡£Íî¹ç»á¤ÏºÆ¤Ó¡¢¡ÖµåÃÄ¤Î·èÄê¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ï£³Áª¼ê¤È¤â½Ð¾ì¡£À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£