＜K−1：ワールドMAX2025〜−70キロ世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜＞◇15日◇東京・代々木第一体育館

第14試合で「第2代K−1ワールドGPバンタム級王座決定戦」が行われ、石井一成（27＝ウォーワンチャイプロモーション）が黒川瑛斗（21＝team VASILEUS）に判定3−0（28−26×3）で勝利。“三度目の正直”で同王座初戴冠を果たした。

石井は10月16日からPrime Videoで独占配信された恋愛リアリティー番組「ラブトランジット シーズン3」に出演。同番組は1度別れた元恋人10人が1カ月間の共同生活を送り、過去の恋愛と新たな恋のはざまで揺れ動く様子を描いている。石井は番組内でいちずな姿を見せ、強烈なインパクトを残していた。

石井は勝利後、自身のインスタグラムで「K−1バンタム級王者！！ やっと。沢山の応援ありがとうございました！」とリング上でベルトを巻く写真をアップ。応援席には同番組に出演していた男性、女性メンバーも駆けつけていた。

10月30日のインスタグラムには「投稿するか迷ってましたが、、最高の思い出だから投稿しようと思います！ お気づきの方もいらっしゃると思いますが『ラブトランジット』シーズン3に参加しています」などとつづり、出演を明かしている。