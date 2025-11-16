田中美佐子（66）が15日までに、インスタグラムを更新。24年11月14日に75歳で亡くなった火野正平さんへの思いをつづった。

火野さんから、NHK BS紀行番組「にっぽん縦断 こころ旅」を引き継いだ田中は「火野正平様。あれから一年が経ちました。何度も疑問に思ったこと。『何で私だったんですか?』」と疑問を投げかけた。

続けて「聞いても答えは返ってこないし、考えてもわからないから、辛くなったら正平さんと電話で話した時のあの声を思い出してやっています」と心境を明かした。

田中は「『こころ旅』は正平さんのものです。これは日ごとに思うこと。これからも正平さんと共に。残すは滋賀県、奈良県、和歌山県。正平さんとスタッフと私と、みんなで走ります!精一杯頑張ります」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーからは「こころ旅を引き受けてくださってありがとうございます」「大好きな正平さん 大好きなこころ旅 美佐子ちゃんのおかげで 今も観られてすっごく幸せです」「美佐子さんなら、託せると正平さんが見てきて思ったのでは?」とコメントが寄せられている。