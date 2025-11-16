６年ぶりに来日したトランプ大統領と対面では初めてとなる首脳会談を行った高市総理。土産として贈られたものの一つは、金沢で作られた金箔のゴルフボールでした。

先月28日、東京・港区の迎賓館で行われたトランプ大統領との首脳会談で、初めての対面となる高市総理がトランプ大統領へ土産として贈ったのは、安倍晋三元首相が使っていたゴルフクラブのパターと金沢の金箔を施したゴルフボール。

金沢は日本の金箔生産量のほぼ100％を占めていて、漆器や陶器など様々な工芸品にも使われています。金沢市に本社を置く金箔メーカー「箔一」でも30年以上前から金箔ゴルフボールを製造・販売しています。

トランプ大統領には2017年にも箔一で製作した手許箱と蒔絵のボールペンを贈っていて、当時は店舗にあった在庫はすぐに売り切れたほか、通販サイトもアクセスできなくなるほどの人気となりました。

箔一 浅野達也社長「日本とアメリカの和平に結び付く場面での高市さんからのプレゼントとして金箔ゴルフボールが贈られたというのは嬉しかったです」

箔一の売り上げの中でも上位に入る金箔ゴルフボール。男性への贈り物やゴルフコンペの景品としても購入されることの多い商品ということです。金沢の金箔を使ったゴルフボールが贈呈されたこともあり、箔一でも企業のノベルティとしての使用が決まるなど、売り上げアップにも繋がっているそうです。

箔一 浅野達也社長「華やかな世界の中で箔というものがあって、ゴルフという使い方もできるというプレゼンテーションもできるすごくいい機会を僕らもいただきました。ぜひ日本の伝統産業をいろんな形で楽しんでいただけると嬉しいと思っています」

金色好きだといわれるトランプ大統領ですが、これまでにも首脳会談などを通して金色の兜や貯金箱、ゴルフドライバーを贈っています。

箔一では、今回の土産を通して金箔を使った商品への関心が高まることに期待を寄せていました。