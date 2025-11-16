元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、日本野球機構（ＮＰＢ）が１０日に今年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の功績をたたえ、来季から「長嶋茂雄賞」を創設すると発表したことを報じた。１２球団に所属する野手を対象に、走攻守の成績はもちろん、ファンへのアピール度なども加味して受賞者を選定する。

落合氏は、出演者から「この賞は選考基準が難しそうですね」と聞かれ「沢村賞みたいにきちっと何試合、何勝、防御率いくつ、何イニングっていう、規定があればいいんだけど規定がないでしょ？」とし「これ選考委員会に選ばれる人も大変だけど、それを誰を選ぶかっていうのはもっと大変だと思う」と指摘した。

さらに出演者から、仮に今季なら誰が受賞にふさわしいかを聞かれ「現在では見当たらないです。それだけ長嶋さんはすごい方だった。数字だけでなくてファンを魅了する。両方を持った選手って今のプロ野球にいるか？って…存在しないと思う」と断言していた。