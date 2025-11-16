ノラネコぐんだん×studio CLIPのコラボで楽しい冬の暮らし♡

「ノラネコぐんだん」の世界観がstudio CLIPに登場♡11月20日より、スープマグやどんぶり、パン型クッション、ミニツリーセットなど、普段使いも特別な日も楽しめるアイテムを国内全店舗と公式WEBストアで発売♪売上の一部は認定NPO法人むすびえに寄付され、子どもたちの健やかな暮らしを応援する取り組みにも参加しています。

絵本から飛び出したキッチン雑貨

今回のコラボでは「ノラネコぐんだん パンこうじょう」をモチーフにしたアイテムが登場♡

立体的なノラネコの顔が可愛いスープマグ2,790円（税込）やふたつきどんぶり3,290円（税込）、パン型プレート2,890円（税込）など、毎日の食卓を楽しく彩ります♪

リバーシブルランチョンマット1,890円（税込）もセットで揃えて、楽しいランチタイムを演出できます。

ふんわり可愛いクッション＆インテリア

絵本の世界観をそのまま再現したクッションもラインナップ♡シェニールクッション3,300円（税込）、フランスパンもっちりクッション3,990円（税込）でお部屋を可愛く演出。

さらに、塩まき壁掛け時計3,990円（税込）やミニツリーセット12,900円（税込）は、この季節にぴったりのインテリアアイテムです♪おうち時間をノラネコぐんだんと一緒に楽しめます。

ノラネコぐんだん×studio CLIPで冬の暮らしを楽しもう♡

studio CLIPとノラネコぐんだんのコラボアイテムが11月20日より登場♡スープマグ2,790円、パン型クッション3,990円、ミニツリーセット12,900円など、毎日を楽しく彩る雑貨が揃います。

売上の一部は認定NPO法人むすびえに寄付され、子どもたちの健やかな成長をサポート。絵本の世界を日常に取り入れて、心温まる冬を過ごしましょう♪