以前「事実婚」だったと知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「沢尻エリカ」を4票差で抑えた1位は？
芸能人の結婚といえば、華やかな印象を持つかもしれません。実はその結婚が事実婚だったと知って、意外な一面に驚く人も多いはずです。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「以前事実婚と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の沢尻エリカさんです。初主演ドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系／2005年）で注目を集め、サバサバした性格から「エリカ様」の愛称で人気を博しました。
2009年にハイパーメディアクリエイターの高城剛さんと結婚するも、2013年に離婚。その後レゲエファッションブランドのデザイナーと事実婚状態となり、母リラさんと都内の実家で3人で暮らしていると週刊誌に報じられました。
2026年1月20日からは主演舞台『ピグマリオン―PYGMALION―』が開幕予定。約2年ぶりとなる舞台出演に期待が高まっています。
回答者からは「どなたとの事実婚だったのか知らないので気になります」（40代女性／埼玉県）、「よく見る人なのに、過去にそんなことがあったとは知らなかったから」（20代女性／千葉県）、「別件での話題が多すぎてそんな相手がいたことすら知らなかったからです」（40代女性／福井県）といったコメントが寄せられています。
2位にランクインしたのは、「DREAMS COME TRUE」のボーカル・吉田美和さんです。ドリカムの全楽曲の作詞を手掛け、数々のヒット曲を生み出しています。
2007年に、事実婚の夫である映像クリエイター・末田健さんと死別。その後、2009年にロックバンド「FUZZY CONTROL」のボーカル＆ギタリストJUONさんと楽曲制作がきっかけで交際に発展。2012年に結婚を発表し、19歳差婚が話題となりました。
回答コメントでは「事実婚だと今初めて知りました。びっくりしました」（30代女性／東京都）、「とても仲が良い夫婦というイメージで好感を持っていた」（50代女性／神奈川県）、「長年にわたり表舞台で活動しており、結婚や私生活についてほとんど触れられてこなかったため、事実婚だったと知って驚きました」（20代男性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「以前事実婚と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：沢尻エリカ／58票
2位にランクインしたのは、俳優の沢尻エリカさんです。初主演ドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系／2005年）で注目を集め、サバサバした性格から「エリカ様」の愛称で人気を博しました。
2009年にハイパーメディアクリエイターの高城剛さんと結婚するも、2013年に離婚。その後レゲエファッションブランドのデザイナーと事実婚状態となり、母リラさんと都内の実家で3人で暮らしていると週刊誌に報じられました。
2026年1月20日からは主演舞台『ピグマリオン―PYGMALION―』が開幕予定。約2年ぶりとなる舞台出演に期待が高まっています。
回答者からは「どなたとの事実婚だったのか知らないので気になります」（40代女性／埼玉県）、「よく見る人なのに、過去にそんなことがあったとは知らなかったから」（20代女性／千葉県）、「別件での話題が多すぎてそんな相手がいたことすら知らなかったからです」（40代女性／福井県）といったコメントが寄せられています。
1位：吉田美和／62票
2位にランクインしたのは、「DREAMS COME TRUE」のボーカル・吉田美和さんです。ドリカムの全楽曲の作詞を手掛け、数々のヒット曲を生み出しています。
2007年に、事実婚の夫である映像クリエイター・末田健さんと死別。その後、2009年にロックバンド「FUZZY CONTROL」のボーカル＆ギタリストJUONさんと楽曲制作がきっかけで交際に発展。2012年に結婚を発表し、19歳差婚が話題となりました。
回答コメントでは「事実婚だと今初めて知りました。びっくりしました」（30代女性／東京都）、「とても仲が良い夫婦というイメージで好感を持っていた」（50代女性／神奈川県）、「長年にわたり表舞台で活動しており、結婚や私生活についてほとんど触れられてこなかったため、事実婚だったと知って驚きました」（20代男性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)