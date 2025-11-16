日帰りでいきたい「京都府（丹波・京都西山・天橋立エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「天橋立温泉」、1位は？
忙しい日々の中で、心と体をリセットしたいと感じることはありませんか。そんなときに思い浮かぶのが、静かに湯けむりが立ちのぼる温泉地です。観光を楽しむのはもちろん、気軽にリフレッシュできる場所としても人気を集めています。非日常の癒やしを求めて、あなたも温泉地を訪れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、日帰りでいきたい「京都府（丹波・京都西山・天橋立エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「京都市内からほど近く、嵐山観光とセットで楽しめるから」（40代男性／岩手県）、「観光名所も多く、温泉と一緒に渡月橋周辺の景観も楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「嵐山温泉は、京都らしい風情と自然美を同時に楽しめる立地が魅力です。渡月橋や竹林など観光名所が徒歩圏内にあり、温泉と観光を一度に満喫できます。日帰りでもアクセスが良く、四季折々の景色とともに癒しの時間を過ごせる点が選定理由です」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)
2位：天橋立温泉／69票天橋立温泉は、日本三景の一つである天橋立を望む場所に位置する温泉地です。松並木や白い砂浜が美しい宮津湾の景色を眺めながら入浴できる施設が多く、特に景観の良さが魅力。泉質は美肌効果のあるナトリウム-塩化物泉で、「智恵の湯」とも呼ばれています。観光地として有名なので、日帰り入浴や海産物グルメと合わせて楽しむことができます。
1位：嵐山温泉／97票嵐山温泉は、京都市内からアクセスしやすい嵐山・嵯峨野エリアにあり、保津川や渡月橋、竹林の小径など、京都屈指の景勝地に囲まれた温泉地です。歴史的な名所旧跡が多く、特に紅葉や桜の季節には美しい景観とともに温泉を楽しめます。都会の喧騒を離れ、京都らしい風情を感じながらリラックスできる点が、日帰りでも人気を集めている理由です。
