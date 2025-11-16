『ゆるキャン△2』出演声優、結婚＆妊娠を発表 「突然のご報告にはなりますが…」竹内ゆうかが“お相手”も紹介
声優・竹内ゆうかが15日、自身のXを通じ、結婚・妊娠を公表した。
【画像】『ゆるキャン△2』などに出演の声優・竹内ゆうか、結婚・妊娠を報告（全文）
竹内は「私事で大変恐縮ですが、皆様へご報告がございます」とし、書面を投稿。「突然のご報告にはなりますが、今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と明らかにした。
「お相手の方は私の好きなことを一緒に楽しんでくれ、日々を笑いで包んでくれるとても温かい方です」と紹介。「また出産は年末を予定しており、お仕事は少しの間お休みをいただくこととなっております。スケジュールの調整をしてくださった関係者の皆さま、また事務所の皆さま、この場を借りてお礼を申し上げます。みなさまからの応援、お世話になっております関係者の皆さま、また周りの友人や家族の支えがあり今の私があること、心から感謝申し上げます」とつづった。
そして「今後も一つ一つのお仕事に真摯に向き合い精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
竹内は81プロデュース所属。アニメ『ゆるキャン△ SEASON2』『弱虫ペダル LIMIT BREAK』、ゲーム『無期迷途』『De：Lithe Last Memories』などに出演。ラジオ『だからBもスキ〜バスケット・ビスケット〜』なども担当した。
【画像】『ゆるキャン△2』などに出演の声優・竹内ゆうか、結婚・妊娠を報告（全文）
竹内は「私事で大変恐縮ですが、皆様へご報告がございます」とし、書面を投稿。「突然のご報告にはなりますが、今年の初めにかねてよりお付き合いをしていた方と入籍をし、新生活を送っていく中で新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と明らかにした。
「お相手の方は私の好きなことを一緒に楽しんでくれ、日々を笑いで包んでくれるとても温かい方です」と紹介。「また出産は年末を予定しており、お仕事は少しの間お休みをいただくこととなっております。スケジュールの調整をしてくださった関係者の皆さま、また事務所の皆さま、この場を借りてお礼を申し上げます。みなさまからの応援、お世話になっております関係者の皆さま、また周りの友人や家族の支えがあり今の私があること、心から感謝申し上げます」とつづった。
竹内は81プロデュース所属。アニメ『ゆるキャン△ SEASON2』『弱虫ペダル LIMIT BREAK』、ゲーム『無期迷途』『De：Lithe Last Memories』などに出演。ラジオ『だからBもスキ〜バスケット・ビスケット〜』なども担当した。