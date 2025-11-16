韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新。プロアマ戦に参加したことを報告し、富士山を背景にした笑顔ショットを披露した。

「とてもうれしかったです」

イ・ボミさんは、「三井住友VISA太平洋マスターズのプロアマにさんかできるきかいをくださってありがとうございます」と感謝を述べ、グレーのミニスカートとニーハイソックスを合わせたゴルフウェア姿やゴルフ場の様子を投稿。

「すてきなたいかいのプロアマにさんかすることができて、とてもうれしかったです」とつづり、「とてもすてきなふじさんをみながら、ゴテンバコースをまわれて、きょうもプロゴルファーになってよかったとおもいました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いキャップをかぶり、白のアウターと裾部分がレースになったグレーのミニスカートを着用。足元には、グレーのニーハイソックスとシューズを合わせ、ゴルフ場をバックにピースサインで富士山を紹介するポーズを披露している。

この投稿には、「変わらず可愛い〜」「ボミさん、、、きれい」「カワイイ」といったコメントが寄せられていた。