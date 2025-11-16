「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（92）が15日、自身のインスタグラムを更新。メンバーの加藤茶（82）の近影を投稿した。

加藤は10日、体調不良のため12日に鹿児島で行われる「ザ・ドリフターズ展」のイベントの出演を見合わせると告知。15日に自身のX（旧ツイッター）で「皆さん心配おかけして すんずれいしました。元気になりました」と体調回復を報告した。

これを受けて、高木も「加トちゃんが明日の広島のイベントから仕事復帰します」と加藤の復帰を報告。「先程、綾菜ちゃんから写真をもらいました。元気になって、本当に良かったです」とつづり、加藤の妻でタレントの加藤綾菜から送られてきたという、元気になった加藤の近影をアップした。

「インフルエンザが流行ってるので、皆さんも気をつけて下さいね」とファンに呼びかけた。

これに、綾菜も「高木家には本当に感謝です 復活しましたー」とコメント。ファンからも「元気になってよかった」「カトちゃんブーさんは国の宝だからね」「ブーさんもお身体に気をつけて」などの声が寄せられている。