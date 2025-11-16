黒木瞳“因縁の相手”と腕組みショット「美の共演」「本当は仲良しなんですね！」
俳優の黒木瞳が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“因縁の相手”と仲良しショットが公開された黒木瞳
公式SNSは山王耕造（佐藤浩市）の妻・京子役の黒木瞳と、耕造のかつての愛人であった中条美紀子役・中嶋朋子の2ショットを投稿し、「本編ではバチバチな2人の腕組みオフショット」と紹介した。
ファンからは「山王社長のいいところもイケないところもきっと大好きな京子さんと美紀子さん」「本当は仲良しなんですね！すごくほっこりしました」「社長の女性のビジュの好み、似てるなって思いました」「素敵なオフショットありがとうございます！美の共演！」「本編ではみれないお二人の可愛い笑顔のオフショ」などの声が寄せられている。
【写真あり】“因縁の相手”と仲良しショットが公開された黒木瞳
公式SNSは山王耕造（佐藤浩市）の妻・京子役の黒木瞳と、耕造のかつての愛人であった中条美紀子役・中嶋朋子の2ショットを投稿し、「本編ではバチバチな2人の腕組みオフショット」と紹介した。
ファンからは「山王社長のいいところもイケないところもきっと大好きな京子さんと美紀子さん」「本当は仲良しなんですね！すごくほっこりしました」「社長の女性のビジュの好み、似てるなって思いました」「素敵なオフショットありがとうございます！美の共演！」「本編ではみれないお二人の可愛い笑顔のオフショ」などの声が寄せられている。