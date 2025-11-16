フォローがお見事！包丁に触れようとして親に叱られた娘にパパ仲間が完璧な説明＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

11月15日（土）に放送された第7話では、千石が料理を手伝おうとして包丁に手を伸ばした幼い娘・愛梨（棚橋乃望）を、つい強く叱ってしまった。

すると晴海がすかさずフォローに入り…。

【映像】千石が怒った理由をうまく説明する晴海

◆「心配したんだよ」

第7話では、千石が愛梨の誕生日に向け、料理教室の先生である壇ゆかり（蓮佛美沙子）からローストチキンの作り方を教わった。

そして愛梨の誕生日当日、千石たちは部屋を豪華に飾りつけ、千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也（猪俣周杜）も家に招きパーティーを開催する。

ティアラを被った愛梨は、千石たちを従えてお姫様ごっこをするなどパーティーを満喫していた。

しかし途中、千石が料理の準備のため遊びから抜けると、愛梨は寂しそうな表情に…。晴海や阿久津は愛梨を宥め一緒に遊ぼうと提案するが、ふいに愛梨は千石を手伝おうとキッチンに向かう。

そして愛梨が包丁に手を伸ばした瞬間、それに気づいた千石は慌てて「危ねえ！」と娘を止め、愛梨を心配するがあまり「おい！包丁はおもちゃじゃねえんだよ！下手に触ったらケガすんだぞ！」と強く叱った。

叱られた愛梨が泣きだすなか、事態に気づいた晴海は「愛梨ちゃんケガない？千石くんは、愛梨ちゃんがケガしたんじゃないかって心配したんだよ。大丈夫怖くないから」とすぐに愛梨を宥めつつ千石の気持ちもしっかり説明する。

あくまで愛梨を想っての行動だとすかさずフォローする晴海の姿は、頼れるパパ仲間感たっぷりの一幕だ。