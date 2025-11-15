良品計画、約20年間の企業広告展開催　「無印良品」45周年を記念

「無印良品」を展開する良品計画が、直近約20年間に発表した企業広告を展示する展覧会「無印良品の企業広告 展 -なにもないがすべてがある-」を、無印良品 銀座6階のATELIER MUJI GINZA Gallery1・2で開催する。期間は11月28日から12月14日まで。

同社は、今年無印良品が45周年を迎えたことを受け、8月に「これまでも、そしてこれまでも日々の暮らしになくてはならない存在でありたい」という想いを込めた新たな企業広告「水や空気のように。」を発表した。

会場では、同社がこれまでに発表した約20年分の企業広告を年代順に展示。それぞれの背景や意図を、写真と映像、空間を通して紹介することで、誕生当初から変わらない「無印良品の思い」を発信し、社会や暮らしに対する「新たな発見」を提供することを試みる。また、無印良品 銀座 4階から6階にかけての吹き抜けには、「水や空気のように。」の全12パターンのヴィジュアルを展示する。

なお同展は来春、無印良品 グランフロント大阪に巡回を予定している。

◾️無印良品の企業広告 展 -なにもないがすべてがある-

期間：2025年11月28日（金）〜12月14日（日）※営業時間・休館は店舗に準ずる

会場：ATELIER MUJI GINZA Gallery1・2

所在地：東京都中央区銀座 3-3-5無印良品 銀座6階

営業時間：11:00-21:00

入場料：無料

