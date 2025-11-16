100円って嘘でしょ！？思わず値札を3度見した…！ホムセンも腰を抜かす便利グッズ

「ここにマグネットがついたら便利なのに…」と思ったことがある人に朗報です！日常の小さな不便を解決してくれるアイテムが、ダイソーで100円で手に入ります！今SNSで話題の商品で、貼るだけでどんな場所もスチール面に早変わり。見た目はただの白い板なのに、マグネットがピタッとくっつく優れものです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480857411

まさかの100円！シンプルな見た目に隠れた実力派！ダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』

ダイソーのホームグッズ売り場で、リメイクシートの並びに一緒に置かれていた小さな白いタイル。

何気なく手に取ると、「磁石がくっつく」と書いてあって驚きました。これ自体がスチール素材でできていて、マグネットを使える場所を自由に作り出せるというアイテムなんです！

試しにマグネットフックを取り付けてみると、しっかりくっついて、タイルが持ち上がりました！

実はこれ、今SNSで大バズりしている話題のアイテム。見た目は10cm四方の薄いプレートで、裏面には全面粘着テープが貼られています。

使い方は簡単。スチールタイルを貼りたい場所をきれいにして、はく離紙をはがしてペタッと貼るだけ。余計な工具も要らず、簡単に設置することができます。

設置可能なのは、凹凸のない滑らかな面。板壁、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス面などに適しています。

マグネットが使えない場所を有効活用できる！収納の自由度がぐんとアップ！

このアイテムのすごいところは、貼るだけで普通の壁がスチール面に変わること。

たとえばキッチンのタイル壁や洗面台の鏡まわり、デスク横など、これまでマグネットが使えなかった場所にも磁石がくっつくようになります。

磁石付きの軽量なアイテムであれば、そのままペタッと貼ることができます。マグネットフックを活用すれば、リングやループ付きのアイテムを掛けて収納することも可能です。

作業台横に設置して、軽めの文房具の収納スペースとしたり、玄関に設置して鍵ホルダーにするなど、工夫次第でいろいろな使い方ができて便利ですよ。

今回はダイソーの『磁石がくっつくスチールタイル（ホワイト）』をご紹介しました。

パッケージには「折り曲げて使用できる」と記載があり、柔軟な使い方ができるのも魅力のひとつ。

コルク素材が使用されているので、ハサミでカットしてサイズ調整も可能。狭い隙間に貼りたいときや、コーナー部分にフィットさせたいときに便利です。

粘着タイプで貼ってはがせるとも書かれていますが、裏面の説明には、取り外す際に折れ曲がる恐れがあるため、基本的にはがして再使用するのは不可と書いてありました。貼る場所はしっかり決めてから取り付けるのがベターです。

お値段110円（税込）とホームセンターで見かける類似商品よりもずっとお手頃価格で、信じがたいコスパの良さ。これは話題になるのも納得です。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。