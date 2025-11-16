100均にしては高くない…？って思ってごめん！シンプルだけど使いやすい！キッチン収納グッズ

ダイソーをパトロールしていると、シルバーカラーでスタイリッシュなディッシュスタンドを発見しました。お値段は￥330（税込）とダイソーにしてはちょっとお高めな印象。シンプル且つコンパクトな作りだったので、使い勝手はどうかな…？と心配でしたが、これがかなりいい仕事をしてくれました！早速ご紹介します♪

商品情報

商品名：ステンレスお皿スタンド

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：15cm×16cm×10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549892358463

ダイソーにしてはお高くない…？と思ったけど！スタイリッシュで使いやすい『ステンレスお皿スタンド』

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でスタイリッシュなディッシュスタンドを発見。その名も『ステンレスお皿スタンド』です。

サイズは約15cm×16cm×10cmとコンパクトなサイズ感。お値段は￥330（税込）とダイソーにしてはお高いかな…？と思いましたが、これが意外と使いやすかったんです！

材質はステンレス鋼製。スタンドが1本1本太くて、かなりしっかりしている作りです。早速使っていきましょう♪

シンプルが1番♡キッチン収納グッズはダイソーで決まり！

平らなお皿が3枚立てられるとのことで、サイズの異なる平皿を立てかけてみました。台座が広めに設計されているためか、大きなお皿を置いてもぐらつかないのが◎シンプルな構造ですが安定感があって、これで300円なら全然あり！という印象です。

見た目もスタイリッシュなので、100均感が出ないのも魅力。トレーやマットなどと組み合わせると、お皿から流れる水滴にも対応できます。

来客などで食器が増えた日は、『折りたためる水切りかご（30cm×25cm）』があると便利です。お皿はもちろん、カトラリー類も立てかけられる優れもの。底面には水切り穴が付いているので、しっかりと水を切ることができます。

使わない時はスマートに収納できるので、保管場所を取らないのも魅力です。

今回はダイソーの『ステンレスお皿スタンド』と『折りたためる水切りかご（30cm×25cm）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。