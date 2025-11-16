「100均なの？！」って驚かれる高級感！機能もデザインも大満足♡快適性が上がる便利グッズ
商品情報
商品名：スマホミラー（フチビジュー）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662760020
こんなの出てたんだ！ダイソーで可愛すぎるスマホミラーを発見♡
ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるスマホミラーを発見！スマホに貼り付けるタイプの鏡は何度か見かけたことがありますが、こういった装飾が付いたタイプをダイソーで見つけたのは初めてだった筆者。キレイで高級感があったので、即カゴINしてきました。
今回ご紹介するのは、その名も『スマホミラー（フチビジュー）』。こちらはおそらくハートシルバーというタイプで、他にもハートゴールド、花シルバー、花ゴールドと種類があるようです。お値段は￥110（税込）でした。
鏡の映りは良好ですが、周りを囲っているラインストーンには個体差がある様子。一部接着剤がはみ出たような部分があったので、売り場で吟味してから購入するのがおすすめです。
ダイソーの『スマホミラー（フチビジュー）』を実際に使ってみた！
せっかくなので、同じくダイソーで購入した『スマホケース（合皮、アイフォーン15用）』にこちらのミラーを貼り付けていきたいと思います。
凹凸感のない平らな面に使うことが推奨されているので、レザー調のケースとは相性が悪いかもしれませんが…どうしてもこの組み合わせで試してみたかったので、ダメになるのも覚悟でやっていきます！
貼り直しはできないので、慎重に取り付けていきました。高級感のあるコンビなので、大満足の仕上がりです！ダイソー商品とは思えないほど上品な見た目なので、オトナ女子も使いやすいですよ♡
今回はダイソーの『スマホミラー（フチビジュー）』と『スマホケース（合皮、アイフォーン15用）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。