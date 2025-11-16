【スポーツ時々放談】

【スポーツ時々放談】大坂なおみは「日本人ファースト」をどう思うのか

今年も残りわずか。振り返れば、大谷、オオタニ、OHTANIの一年だった。オフには、巨人・岡本、ヤクルト・村上、西武・今井、楽天・則本ら有力選手が続々とメジャー挑戦を宣言と、変われば変わるものだ――。

野茂英雄が球団との確執から渡米したのは1995年で、ドジャースとはマイナー契約だった。トルネードがあっと驚く13勝、最多奪三振。近鉄で通算78勝した日本のエースが“新人王”を授かった……当時のメジャーは「日本野球は2A」という評価だったのだ。現在の流れはそうも映るが、なめたものじゃない。

日本の野球の最大の特徴は「試合数」だ。野球は複雑で、しかも瞬時の判断が求められる。慣れが必要だが、体系立った野球を子供の頃からこれだけこなしている国は他にない。好投手が育ち、好打者も生まれる。野茂の後を、松坂大輔、田中将大、伊良部秀輝、吉井理人、黒田博樹、佐々木主浩、斎藤隆、藤川、上原、岩隈……そうそうたる顔ぶれが「デカいのが」良かったメジャー野球を色彩豊かにしたと、私は思っている。

スポーツの魅力は変化だ。失敗し、学んで、変わる。世の中ではかなわない変化・進化がドラマを生み出す。

ダルビッシュ有が仙台の東北高校に来たのは2002年だった。その夏、エース雄平（高井）を擁して絶対本命の東北は準々決勝で敗退した。直立不動で雄平の涙を見ていた1年生を覚えている。荒川静香はよくグラウンドに練習を見に来たし宮里藍もいた、そんな東北高校の最盛期に、ダルビッシュはこんなことを言っていた。

「大リーグには興味はないですね。行きたいなんて全然思わない。ベースボールより日本の野球の方がずっと面白いスよ」

イチローや松井が花開かせていた頃、日本野球の奥深さ、面白さに取りつかれていた。変幻自在のスライダーなど、賢くも多彩な球種は野球の駆け引きを追い求めた先に生み出されたのだろう。

友達にツインズのスカウトがいて、その釣り仲間がつけていた通信簿にCommandという項目があった。

配球センスを加味した制球力、小宮山悟がよく口にした「出し入れ」を指すようだ。日本の投手の空間、強弱の「出し入れ」の背景に試合数という独自の環境がある。それがパワー一辺倒で大味だった本家、メジャーを変えた――大谷翔平は見事な“本歌取り”と言っていいだろう。

日米通算200勝を達成したダルビッシュは、オフに肘の手術に踏み切り、再来年からの再起を誓っている。40歳では無理？ スポーツは変わるから面白いのだ。あの男ならやりそうではないか。

（武田薫／スポーツライター）