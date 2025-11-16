やはり怒っているのか、それともただの牽制か──。自民党の麻生太郎副総裁（85）が、高市政権の経済政策に異論を唱え、関心を呼んでいる。

高市政権は、この臨時国会で巨額の補正予算案を成立させる方針だ。13日に開かれた自民党の会議では「例年通りの規模では物価上昇分に追いつけない」「20兆円規模を目指して欲しい」といった意見が飛びかったという。昨年の補正予算額13兆9000億円でさえ「規模が過大だ」との批判があったのに、昨年を大幅に上回るのは確実な情勢である。

「積極財政派」の高市首相も、大盤振る舞いするつもりだ。

ところが、麻生副総裁が同日、麻生派の会合で「単にいくら予算をつけるといったことだけでなく、お金を使わなくても大きな効果を生む政策、たとえば規制改革などもしっかり議論してほしい」と、水をかけたのだ。

■「積極財政派」vs「財政規律派」

もともと「積極財政派」の高市首相と、「財政規律派」の麻生副総裁は水と油。財務大臣を9年も務めた麻生氏は、財政規律を守りたい財務省の「守護神」のような存在だ。

ただ、麻生副総裁は高市政権をつくったキングメーカー。それだけに、この先、2人の関係がどうなるのか注目されている。

「主流派に返り咲いた麻生さんはご機嫌です。もちろん、高市首相に言いたいことは山ほどあるでしょう。首相動静を見るかぎり、2人はほとんど接触していない。麻生さんはキングメーカーなのに、政権に影響力を行使できていない可能性が高い。でも、麻生さんが出しゃばると、高市政権の支持率を下げかねない。実際、今回、麻生さんが財政出動に異論を唱えたら、さっそくネット上で『早く引退しろ』などと叩かれている。だから、高市政権のマイナスにならないように発言を控えているということもあるのでしょう」（政界関係者）

しかし、はたしてキングメーカーの麻生副総裁が、このまま高市政権に口出しせずにいられるのかどうか。

幹事長、総務会長、副総裁──と党の執行部を麻生派が押さえたことで「第2次麻生政権」と揶揄する声もあったが、大臣、副大臣、政務官の「政務三役」まで広げてみると、高市首相の仲間である「積極財政議連」のメンバーが大挙して登用されている。「積極財政議連」が最大勢力となっている状況なのだ。

この先「財政出動問題」が、高市首相vs麻生副総裁の火種になってもおかしくない。

「内閣支持率が高い間は、麻生さんも高市首相に注文をつけづらいと思う。2人の間に亀裂が走るとしたら、内閣支持率が下落した時でしょう。支持率が下がりはじめたら、高市首相はなおさらバラマキ政策に走り、麻生さんとの対立が強まっても不思議じゃありません」（自民党事情通）

もともと少数与党のうえ、党内基盤も弱い高市政権。支持率が下がったら、一気に弱体化する可能性がある。

