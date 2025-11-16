学芸員によるARを使用した特別解説！大阪府教育庁「古民家フェスティバル特別参加モニターツアー」

大阪府教育庁文化財保護課が、2025年11月22日(土)に日本民家集落博物館（大阪府豊中市）で開催する「古民家フェスティバル特別参加モニターツアー」を実施します。

普段は見ることのできない「飛騨白川の合掌造り民家」の2階特別見学や、学芸員によるAR解説ツアー、幻想的なナイトミュージアムでのスカイランタン体験など、特別な企画が満載のツアーです！

現在、クラブツーリズムのHPで申込み受付中です。

大阪府教育庁「古民家フェスティバル特別参加モニターツアー」

出発日：2025年11月22日(土)

集合時間：12：30現地集合（18：30現地解散）

集合場所：服部緑地内 日本民家集落博物館前

旅行代金(おひとり)：2,000円(税込)

会場となる日本民家集落博物館は、日本各地の代表的な民家を移築復元した、日本で最初の野外博物館です。

本ツアーは、日本の伝統文化と古民家の魅力の発信を目的として開催される『〜いのち輝く温故知新の博覧会〜古民家フェスティバル』に参加する特別なモニターツアーです。

学芸員解説と「合掌造り民家」2階特別見学

ツアーでは、学芸員によるARを使用した特別解説ツアーに参加できます。

さらに、岐阜県白川郷の合掌造り民家の、普段は見ることのできない2階部分を特別に見学することができます！

先人の暮らしの知恵に触れ、学ぶことができる貴重な機会です。

一日中楽しめる『古民家フェスティバル』

フェスティバル会場では、茅と木のワークショップや大人気のキャラクターショー、心温まるコンサートなども揃っており、一日中楽しめます。

ツアー行程には自由見学の時間も含まれています。

ナイトミュージアムと幻想的なスカイランタン

夕方からは、古民家の幻想的なライトアップが楽しめるナイトミュージアムが開催されます。

秋が深まる日本の原風景を堪能できます。

スカイランタンワークショップや、サンセットコンサート、ナイトコンサートも企画されています。

ツアーの最後には、スカイランタン発射イベントも楽しめます☆

モニターツアー詳細

このツアーは大阪府による「府立博物館等を核とする誘客促進事業」の一環で実施するモニターツアーです。

参加には以下の協力が必要です。

アンケートへの協力モニターツアー中の撮影への協力（撮影した動画・写真は、関係機関への報告書等に掲載される場合があります）

また、本ツアーでは未就学児の参加はできません。

未成年(小学生以上18歳未満)は保護者同伴での参加が必要です。

普段は体験できない企画が満載のスペシャルツアー！

申込みはクラブツーリズムのHPで先着順受付のため、定員になり次第締め切りとなります。

日本民家集落博物館『古民家フェスティバル特別参加モニターツアー』の紹介でした。

