買い手(借り手)のつかない事故物件に泊まり込み、「オバケ調査」をする不動産コンサルタント・児玉和俊さん。事故物件でも安心して住めることを証明し、不動産の価値を“戻す”取り組みをしている。近著「事故物件の、オバケ調査員 心理的瑕疵物件で起きた本当の話」（Gakken）では、児玉さんが体験した科学では証明できない出来事も綴られている。

これまでに行った「オバケ調査」は、全国でおよそ200件。電話相談なども含まれるが、実際に泊まり込んで検証したのは70泊を越える。

「最初の調査依頼は四国からでした。本当は関東中心の予定だったんですけど、気づいたら全国展開になっていて…。そのなかで、『これは明らかにおかしい』と感じた物件は5〜6件です」

調査中の不思議な出来事でもっとも多いのは、機械のトラブルでパソコンが突然シャットダウンして二度と立ち上がらなくなったり、ブレーカーに異常はないのに照明器具の明かりが落ちたり、計測機器が壊れたり……。

「すべての記録をパソコンで取っているのですが、困るのはログが消えてしまうことですね。また、調査中に急に音が鳴ったり、誰もいないはずの場所に気配を感じたり、そういう突発的なことがあると怖いです。あるワンルームの話ですが、入居者が“視線を感じて気持ち悪いから住めない”と言って退去したんです。部屋に入ってみると、確かに左後ろから“見られている感覚”がある。でも、誰もいない。電磁波を測っても反応はゼロで、視線を感じた方向に鏡を向けてみても何も映らない。でも“誰かいる”気配がして視線だけを感じる。あれは不思議でしたね」

Xの投稿写真に"女性がぶら下がって見える"と連絡

忘れられない体験があるという。ある二階建ての戸建てを調査していたときのこと。夫婦が亡くなった家で、関係者からの依頼で調査していた。

「夜中の1時半くらいに“ドーン”という鈍い音が響いたんです。私がいたのは1階で、男性が亡くなった部屋。その戸建てには家具類は何もなかった。でも音はその部屋の真上の天井から聞こえた気がしました」

児玉さんは慌てて録音機を確認。しかし、この音はどこにも記録されていなかった。

「あとで分かったんですが、音がしたのは 2 階から続く天井裏で、そこは女性が変死していたのではないかと思われる場所だったのです。翌日、オーナーに報告すると、数日後に電話がありました。『もうあの家は売ることにした』って言うんです。理由を聞いたら、自分でも泊まってみたら、同じように“ドーン”って音を聞いたらしくて。やはり録音されてなかったと。『児玉さん、あの音のあと3〜4時間もよく居られましたね』って言われました。この経験は結構きつかったです」

また、Xに投稿した別の部屋の調査中の写真に、見知らぬユーザーからコメントが届いたこともある。

「『クローゼットのところに女性がぶら下がっていますが、大丈夫ですか？』というご指摘でした。その後、同様の連絡が5人からありました。僕は見えなかったんですが、面識のないはずの全員が、“女性がぶら下がって見える”と言うんです。その物件では、実際にクローゼット内で女性が命を絶っていました」

児玉さんは数カ月にわたりその部屋の再調査を行ったが、問題がなかったため、今は一般の入居者が普通に暮らしている。「オバケ調査」は、月に2〜3泊のペースで行っているという。

「最近よく言われるんですよ。『児玉さん、相当お連れの人が多いですね』って。いわゆる“見える人”によると、僕の後ろにいっぱいいるらしいんです（笑）」

（取材・文＝浦上優）

